Mercedes Cabanillas: Confesión de Luis Nava ofende a los apristas

La exministra del gobierno aprista, Mercedes Cabanillas, aseguró que la confesión del exsecretario de la presidencia, Luis Nava, -sobre que Odebrecht entregó dinero a Alan García Pérez- ofende a los miembros de su partido.

En diálogo telefónico con Canal N, la extitular del Interior señaló que esas afirmaciones también generan "dolor" en los apristas, ya que forman parte de un sólido partido con más de 90 años de trayectoria.

"Nos está ofendiendo a los apristas, en general. Nos duele que salgan estas manifestaciones. El Apra es un partido con más de noventa años. Imagínese, tenemos una tradición, trayectoria, tenemos mártires", subrayó.

"Sospechoso, cuando el Apra se está reestructurando"

Incluso, Mercedes Cabanillas dijo creer que detrás de las palabras de Luis Nava, existe un "títere grande" que está manejando el tema a su antojo. Además, precisó que le parece sospechoso que ahora salga esa revelación, en momentos que el Apra se está reestructurando.

"Padres nuestros que han estado en la cárcel, por ser apristas. ¿Cómo no nos va a estremecer, un golpe de esa naturaleza? Me parece sospechoso, en momentos que el partido está haciendo esfuerzos por reestructurarse, sale este tema. Me parece que hay un títere grande que está manejando la cosa", añadió.

Posteriormente, la también excongresista pidió que se realicen las investigaciones del caso para el esclarecimiento oportuno.

"No quiero acudir a calificaciones. La justicia tiene que imponerse, la justicia imparcial. Las investigaciones sin odios. Ojalá que eso, sea así", remarcó.

El jueves se conoció que Luis Nava, confesó -ante las autoridades judiciales en el penal Castro Castro- que el representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, entregó dinero a García Pérez desde el 2006.

De acuerdo con IDL Reporteros, el hombre de confianza del ahora fallecido mandatario manifestó ante las autoridades judiciales que Alan García recibió "entre cinco o seis loncheras de 60 mil dólares", aproximadamente, de la empresa brasileña para la campaña electoral en el 2006.

Luis Nava cumple una orden de prisión preventiva en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht.