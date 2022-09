Varios integrantes del histórico Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional (GEIN), que consiguió la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán en 1992, se retiraron del evento en el que se les homenajeaba ante la llegada del presidente Pedro Castillo.

El desaire hacia el jefe de Estado se dio en el marco del evento por el Día de los Defensores de la Democracia, en el que se rinde homenaje a los miembros del GEIN en el aniversario de la captura de Guzmán Reynoso.

En la ceremonia estuvo presente también el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, y el titular de la cartera del Interior, Willy Huerta. El evento se realizó en las instalaciones de la Dircote y contó con la participación de las altas autoridades de la policía.

Uno de los miembros del GEIN que permaneció en el evento fue Benedicto Jiménez. En declaraciones a la prensa señaló que si bien es crítico de Pedro Castillo es “respetuoso en el aspecto protocolar”.

“Hoy día se celebra el Día de los Defensores de la Democracia, yo me he quedado por lealtad a Oscar Arriola, si alguien te invita tienes que estar con él, intención no me faltó [de irme], pero hay cosas más grandes. Respeto mucho a Arriola y no podía hacer ese desaire”, manifestó a los medios.





VIDEO RECOMENDADO

Daniel Urresti y Rafael López Aliaga tuvieron un acalorada disputa en el Debate Municipal 2022 después de que el líder de Renovación Popular le recordara el caso del periodista asesinado Hugo Bustíos al candidato Urresti por el cuál ha sido varias veces denunciado. (Fuente: Latina TV)