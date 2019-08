Miguel Torres: No logró entender a la justicia, a Keiko no le han acreditado nada

El congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, aseguró que no logra entender a las autoridades judiciales al lamentar la situación de la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, luego de que la Corte Suprema no llegara a un acuerdo para resolver el recurso de casación.

Ello tras seis meses de que Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, presentara ese recurso para dejar sin efecto la orden de prisión preventiva de 36 meses por el caso Cocteles, relacionado a la supuesta irregular entrega de aportes a la campaña presidencial.

A través de su cuenta de Twitter, Torres recalcó que a la excandidata presidencial no le han acreditado ninguna responsabilidad de un delito.

También, el legislador recordó que la hija de Alberto Fujimori no ha sido funcionaria como en el caso de los otros investigados por ese caso. En ese sentido, dijo que la justicia deja de serlo afecta a todos.

"No logro entender a nuestra Justicia. A ella no le han acreditado nada. Ella ni ha sido funcionaria, ni se ha enriquecido, como se le imputa a los demás. Pero ella sigue en prisión. Cuando la justicia deja de serlo no solo afecta a uno afecta a todos. ¡Entendámoslo!", escribió.