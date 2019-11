Milagros Salazar denuncia que no le quisieron dar información sobre menor fallecido en Tacna por resolución de la PCM

Milagros Salazar, integrante de la Comisión Permanente denunció que pese a que envió oficios a la Red de Salud de Tacna solicitando información sobre la necropsia del menor que murió, por una presunta negligencia médica. Para saber sobre lo sucedido, Salazar envió tres oficios solicitando detalles sobre el caso del menor, sin embargo dicha información fue negada por una resolución de la Presidencia del Consejo de Ministros.

A través de una carta de gerencia se le respondió a Milagros Salazar. "Sin ánimo de eludir posibles próximos requerimientos, le comunico que, mediante Carta Circular-068-GG-EsSalud-2019 expedida por la Gerencia General de ESSALUD se ha dispuesto el Archivo a nivel nacional de los pedidos de información y solicitudes de opinión requeridos por diversos ExParlamentarios del Congreso de la República, disuelto por Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM pues carecen de objeto, toda vez que no podrán servir de elemento de juicio para la toma de decisiones en la medida que ya no cuenta con competencia procesal; ergo no enviaremos mayor información sobre el presente caso", explicándole los motivos por los que se le niega la información requerida.

Otro punto que llama la atención del caso del menor fallecido por un presunta negligencia médica es la poca celeridad y la falta del informe final que determinarían las causas exactas de la muerte. "No se cuenta con el protocolo de necropsia ni con los hallazgos anatomopatológicos que pudieran determinar a ciencia cierta la causa real de muerte del menor FGRR, ya que el Departamento de Medicina Legal del Ministerio Público hasta la emisión de la presente carta, no ha emitido informe final, pese a haberlo solicitado en reiteradas oportunidades para poder realizar un análisis crítico, imparcial y veraz de la causa del fallecimiento del paciente", es lo que informa Paulo César Gordillo, gerente de la Red Asistencial Tacna de EsSalud.