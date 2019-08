Milagros Salazar: "No está en agenda la vacancia presidencial"

Milagros Salazar, la flamante vocera titular de Fuerza Popular, afirmó este martes que "no está en agenda" una posible vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra. Asimismo, aseguró que dicho proceso no ha sido evaluado por la bancada fujimorista, por lo que no tiene ninguna opinión al respecto.

"Nosotros como bancada no hemos tocado este tema (la posible vacancia del presidente Martín Vizcarra), no está en agenda y la bancada aprista ya hizo la aclaración, fue una opinión a título personal de Mauricio Mulder. Nosotros no tocamos ese tema ni tenemos una opinión al respecto", sostuvo en diálogo con la prensa.

Este lunes el legislador Mauricio Mulder anunció que planteará a su bancada impulsar una moción de vacancia contra el mandatario Martín Vizcarra por el audio en el que se le escucha dialogar con autoridades de Arequipa por el proyecto minero Tía María.

"Voy a proponer en mi bancada que se presente una moción de vacancia al presidente de la República por el tema del audio y además por la ingobernabilidad en la que se encuentra el país", señaló.

En otro momento, Salazar afirmó que no han conversado sobre el tema del adelanto de elecciones en su bancada. Precisó que eso se evaluará en las comisiones del Congreso tras recibir la opinión de especialistas.

"No lo hemos conversado, pero en las comisiones (legislativas) es el escenario perfecto para que se haga la discusión y para que quede abierta la cancha para que vengan los especialistas y puedan analizarlos de diferente ángulo y luego tomaremos una posición", indicó.

Finalmente, la legisladora rechazó las declaraciones que el fiscal José Domingo Perez dio esta mañana. El integrante del equipo especial del caso Lava Jato dijo estar considerando pedir al Poder Judicial la disolución del partido Fuerza Popular, al que le imputa ser una organización criminal.

"Rechazo las imputaciones de Pérez. Nosotros somos un partido político, un partido joven que está trabajando por el bien del país y en ese proceso nos estamos fortaleciendo. La justicia tiene que actuar con probidad y en función a evidencias, no en función a ideologías (...) Rechazamos tajantemente que nos acusen de ser una organización criminal", manifestó.

Esta tarde, la bancada de Fuerza Popular escogió a la congresista Milagros Salazar como portavoz principal para la legislatura 2019-2020. La agrupación también escogió como voceros alternos a los legisladores Juan Carlos Gonzales y a Roy Ventura.