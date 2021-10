El ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, recibe a su hermano, Víctor González Toro, en su despacho, pero sus ingresos no son registrados en el libro de visitas, tal como ordena el reglamento.

Eduardo González fue asesor del ex primer ministro Guido Bellido, mientras su hermano, Víctor, fue consultor del entonces titular del Minem, Iván Merino. Ambos cobraban S/ 15,600 y fueron reorganizados cuando cayó el gabinete.

El primero asumió la cartera de Energía y Minas y el segundo renunció a su puesto el 6 de octubre para evitar cualquier conflicto de interés. No obstante, de acuerdo a un reportaje de Punto Final, el 7 de octubre, Víctor se reunió en el ministerio con Jorge Luis Chávez Cresta, el actual viceministro de Minas.

“[Eduardo] Me lo presentó [a Víctor], conversé con él. Cuando ingresé a saludarlo, porque él [Eduardo] me había citado, y hemos hablado de temas institucionales, el hermano se ha retirado. Yo no he tocado ningún tema institucional con la presencia del sr. Víctor Manuel Gonzales Toro”, señaló Chávez Cresta al mencionado programa.

Esta visita sí fue ingresada en el registro del Minem. Sin embargo, el lunes 18 de octubre fue captado saliendo del ministerio. Lo mismo sucedió el miércoles 20, y estos ingresos no fueron registrados.

“Acabo de entrar. He entrado y he salido. Le traigo a mi hermano sus cosas. No, con ninguno he tenido ninguna, nunca (reunión con viceministros)”, indicó Víctor González al ser cuestionado tras salir del ministerio.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas emitió una respuesta, en donde reconocen los ingresos del hermano del titular de la cartera, pero argumentando que fue para brindarle “soporte médico y anímico”.

“La presencia del señor Víctor González Toro en la sede del Minem, en diversas ocasiones, se debe al soporte médico y anímico que brinda a su hermano, el ministro Eduardo González, en el complejo tratamiento que recibe por un problema de salud que demanda terapias, monitoreo y una medicación especial”, explicó el comunicado.

