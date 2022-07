Mininter pide cambios en Equipo Especial PNP.

Movidas. El pedido del ministro del Interior, Willy Huerta, para modificar la conformación del grupo de la Policía Nacional que brinda apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, que lidera la fiscal superior Marita Barreto, podría comprometer y hasta obstruir el desarrollo de investigaciones al entorno presidencial.

Desde el Gobierno ya se había adelantado la posición de realizar cambios para “reforzar” el grupo creado para la búsqueda de prófugos, entre ellos, el exministro Juan Silva y el sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo.

El último 27 de julio, el titular del Mininter solicitó a la fiscal superior Marita Barreto remover de la coordinación general con el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) al coronel PNP Harvey Colchado, clave en el proceso de colaboración iniciado por el exsecretario general de Palacio Bruno Pacheco.

Actualmente Colchado encabeza el grupo especial de la PNP que apoya los casos que investiga la fiscal Barreto.

De acuerdo con el documento, el motivo responde a que la coordinación debería recaer en un “órgano propio” de la PNP “especializado en investigación policial” y no en Colchado, quien asumió el cargo siendo director de Búsqueda de la Digimin, un órgano del Ministerio del Interior.

En el oficio Nº 000588-2022/IN/DM se menciona un informe legal la Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaria Ejecutiva de la Policía que da cuenta de “recomendaciones del alto mando de la PNP para potenciar el Equipo Especial de apoyo al EFICCOP”.

“Se aprecia que el nombramiento de la coordinación general con el EFICCOP, ha recaído en el Director de Búsqueda de la DIGIMIN, el mismo que es un órgano del Sector Interior; motivo por el cual, se recomienda que dicha coordinación debe recaer en un órgano propio de la PNP especializado en investigación policial como es la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac)”, se lee en el documento.

El informe legal continúa y proponer que “los demás órganos de inteligencia integrantes del Equipo” deben ser de “apoyo” al primer nombrado, en otras palabras, supeditarse a las directrices del nuevo coordinador.

En el documento, el ministro del Interior señaló que, para mantener la sostenibilidad del Equipo en el tiempo, no solo es necesario recursos humanos y manteriales, sino “primordialmente una delimitación clara de sus funciones y competencias, las cuales deben ajustarse al marco normativo vigente”.

“Consideramos que su conformación debería recaer en aquellos órganos de la Policía Nacional del Perú, cuyas funciones sean compatibles con las tareas y/o acciones que se le encomienden”, recalcó.

RIESGOS. Conocida la solicitud, el abogado de Bruno Pacheco, César Nakazaki, sostuvo que el proceso de colaboración eficaz de su defendido podría verse interrumpido si se concreta la remoción del coronel PNP Harvey Colchado del grupo policial que apoya equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto.

“Sin necesidad de conversar (con Bruno Pacheco), para él es evidente: un factor central para que él y cualquier persona se acoja a un proceso de colaboración eficaz en un caso tan singular es que, si no hay una garantía de seguridad, no va”, dijo en declaraciones a RPP.

Nakazaki también cuestionó a quienes se verían beneficiados con esta medida.

“Si no hay seguridad, no va el proceso de colaboración eficaz de Bruno Pacheco, y ¿a quién favorece que no lo continúe?”, indicó.

Por su parte, el congresista de Fuerza Popular (FP) Alejandro Aguinaga consideró que la medida responde a una nueva maniobra del Gobierno y del presidente Pedro Castillo “para evitar a la justicia”.

En tanto, su colega Héctor Ventura manifestó -vía Twitter- que el mandatario “tiene miedo”, debido a que el equipo especial de la PNP y la Fiscalía está cada vez más cerca de dar con el paradero de Juan Silva y Fray Vásquez. Finalmente, consideró que el titular del sector Interior, Willy Huertas, “debe ser llamado al Congreso de inmediato” para explicar el posible cambio.

Una postura similar tuvo el parlamentario no agrupado Carlos Anderson, quien indicó que propondrá que el ministro sea citado ante la representación nacional.

“Inaceptable el pedido del ministro del interior de retirar al Coronel Colchado del equipo encargado de capturar a los prófugos amigos y parientes del presidente. Aunque no estén establecidas las comisiones, pediremos que el ministro asista al congreso a dar explicaciones del caso”, refirió.

RESPALDO. Por otro lado, Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, justificó el planteamiento hecho por el ministro del Interior a la fiscal Marita Barreto.

En declaraciones a la prensa, consideró que no es competencia del Ministerio Público decidir qué policías integran el equipo especial de la PNP.

“No puede ser que una fiscal, lo digo con mucho respeto, defina quiénes son los miembros de un equipo especial policial. Eso no le compete al Ministerio Público. El Ministerio Público investiga pero no decide qué policías conforman tal equipo”, dijo.

Es preciso señalar que el ministro del Interior, Willy Huerta, se reunió el sábado por la mañana por más de una hora con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno luego que se conociera que pidió hacer cambios en el equipo policial que apoya a los fiscales anticorrupción.

Huerta no declaró a la prensa a su ingreso ni a su salida del recinto.

DESCARGOS. En un comunicado publicado ayer por la tarde, el Mininter aseguró que el sentido del oficio enviado a la fiscal Barreto era “precisar el alcance de las competencias de las unidades que integran el equipo especial”.

Explicaron que la Policía recomendó fortalecer al EFICCOP, por lo que precisaron que de acuerdo con el reglamento de la ley de la Policía le corresponde a la Diviac estar a cargo del equipo y no a los órganos de inteligencia.

Es decir, no quieren que el coronel Harvey Colchado sea el coordinador del grupo (ver infografía).

En el documento, la cartera del Interior agregó que los integrantes del equipo designado continuarán en sus labores.

INTERFERENCIA. Es importante recordar que un día después de que Mariano González, entonces ministro del Interior, firmara una resolución para crear el equipo especial de apoyo a la Fiscalía, grupo que debe buscar a los prófugos del entorno del Gobierno, el presidente Castillo lo removió del cargo.

La salida de González se dio de manera sorpresiva y sin explicaciones, solo con un mensaje vía Twitter de parte del mandatario en el que anunciaba la juramentación del nuevo titular del Interior.

Hasta la fecha, el presidente no ha explicado el motivo de la remoción de González, sin embargo, el exministro relató que Castillo lo llamó para mostrar su malestar por la creación del equipo especial sin haberle consultado.

Para González, la actitud del jefe de Estado forma parte de un mecanismo de obstrucción para capturar a su entorno prófugo.

