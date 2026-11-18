Tras las múltiples quejas y los evidentes errores técnicos registrados en la última misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, en Lima, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) ha iniciado una investigación técnica para determinar las responsabilidades de las empresas proveedoras de los servicios de pantallas, sonido y cableado. El Estado pagó 11 millones de soles a dos empresas; una de ellas es arequipeña.

Entre dichas compañías se encuentran Pow Sang Sonido y Luces SCRL, a la que se le pagó 8 millones 399 mil soles por la instalación de equipos de sonido, pantallas LED y la transmisión audiovisual; así como la empresa arequipeña Facogem Industrial Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, que obtuvo un contrato por 2 millones 652 mil soles para la implementación del sistema eléctrico del evento. Esta última iba a estar a cargo de los grupos electrógenos, todo el cableado eléctrico y los tomacorrientes.

En efecto, Correo tuvo acceso a este contrato, en el cual se mencionan las cláusulas y todas las labores que debía realizar dicha empresa. En la cláusula dos se señala que Facogem debía colocar grupos electrógenos, tableros eléctricos, torres de iluminación portátiles, tomacorrientes para adosar y un sistema de puesta a tierra.

Nos dirigimos a su local, el cual figura en dicho contrato, ubicado en la avenida Olímpica, urbanización IV Centenario, en el Cercado, para recoger su versión o algún pronunciamiento, específicamente de su representante, Roald M. M.; sin embargo, solo encontramos a sus trabajadores, quienes nos indicaron que el mencionado se encontraba en un viaje de trabajo en la ciudad del Cusco y que desconocían la fecha de su retorno.

Cabe mencionar que la mencionada empresa arequipeña aún no se ha pronunciado.

ACUSACIÓN

La situación se agrava, pues a través de Willax Televisión, Tito Vattuone, productor de conciertos y contratado por Pow Sang, mencionó que el día de la misa, mediante una comunicación por radio, le avisaron que algunas pantallas y parlantes no estaban funcionando. Así, cuando fueron a revisar las estaciones eléctricas, afirma que encontraron que algunos grupos electrógenos se estaban apagando.

“Cuando la misa comenzó, nos comenzaron a avisar por radio que había pantallas que no funcionaban y audios tampoco. Cuando fuimos a ver las estaciones, encontramos que los grupos electrógenos se estaban apagando. Incluso, un grupo electrógeno disparó un voltaje alto”, declaró a dicho canal.

La última palabra la tiene Cancillería, pues una vez concluida la investigación deberá decidir si aplica o no las penalidades contempladas en el contrato que suscribió con ambas empresas.

Facogem Insustrial S.R.L. investigada por fallas en la última misa del papa León XIV. Foto: GEC.