​Ministra del Ambiente Lucía Ruiz Ostoic: "No tengo a la mano el Estudio de Impacto Ambiental de Las Bambas"

Antes del anuncio de desbloqueo del Corredor Minero del Sur, a la altura del apurimeño fundo Yavi Yavi, hecho por la comunidad de Fuerabamba, la ministra de Ambiente, Lucía Ruiz Ostoic, respondió a Correo algunas interrogantes sobre el conflicto con la minera Las Bambas. La titular del sector -quien demostró no estar muy conectada con el tema- dijo que no tenía a la mano la tercera modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y que no contaba con detalles de los cambios que fueron aprobados en octubre del año pasado. Aquí sus respuestas.

Entre las demandas de las comunidades de Challhuahuacho, se encuentra el cumplimiento del Plan de Desarrollo de Cotabambas, firmado por el presidente Martín Vizcarra en el 2016. ¿Qué temas ambientales figuran en el compromiso? Cuando se habla de temas ambientales en el plan de desarrollo, está relacionado con un adecuado manejo de residuos sólidos, que en ámbitos rurales es muy manejable porque no tienes tantos residuos inorgánicos. De tal manera que se tiene la oportunidad de hacer un buen manejo, una elaboración de campos y una mejora de suelos para el tema de productividad de las comunidades. Además, tienes la oportunidad de rescatar cultivos, mejorar los temas de cosecha y siembra de agua. En el plan de desarrollo, se habla mucho de gestión de residuos sólidos. Sin embargo, también se podría tener más oportunidades incluso de las que están en el plan. Vamos a comenzar con lo del plan de desarrollo.

Y con respecto al tema del recurso hídrico... Cuando se habla de recursos hídricos, la autoridad ahora depende del Ministerio de Agricultura, como es la Autoridad Nacional del Agua (ANA); sin embargo, como Ministerio del Ambiente, estamos siempre interesados en cooperar con otros sectores. En materia de agua, acompañamos algunas iniciativas de la ANA, como el tema de calidad de agua. No solo nosotros, también lo hace Digesa.

En el caso de Las Bambas, la población indica que la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) implica una producción superior y que ello afectaría al recurso hídrico al tener mayor posibilidad de contaminarse... Hay una serie de dudas por parte de la población que merecen ser respondidas de manera clara. Las dos primeras modificatorias de Estudio de Impacto Ambiental están más relacionadas con el Ministerio de Energía y Minas. Pero es recién en la tercera modificación que se incorpora a un nuevo actor, que es el Senace, adscrito al Ministerio del Ambiente. Sin embargo, ese nivel de detalle yo no lo tengo. Creo que las respuestas a los requerimientos de la población fácilmente pueden ser otorgadas por estas instituciones sin ningún problema. No podría adelantarte una opinión, pero seguramente la fuente de donde pensaban hacer un mayor uso del recurso para una mayor producción debe estar en el Estudio de Impacto Ambiental. Ese no lo tengo yo a la mano.

Además, la comunidad observó que la aprobación en la modificatoria incluía un canal para la desviación del río Ferrobamba y que para esto no se contó con la opinión técnica de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), tal como lo exige la ley de recursos hídricos. Ese nivel de detalle yo no lo manejo en estos momentos. Pero no tengo ningún problema: si me das ese tipo información, te puedo dar algún tipo de información para que puedas complementar tu trabajo. Podemos preguntar sobre las preocupaciones, sobre el desvío del río o de dónde iba a salir más agua. Podemos preguntar sobre ello y te lo puedo dar.

Entonces, ¿tendríamos que esperar para tener una opinión sobre la modificación del EIA? Lo que ocurre es que el motivo de la modificación básicamente es porque hay cambios en las condiciones, las necesidades. Seguramente si se va a producir más, necesitarás mayor uso de los recursos o necesitarás otro lugar; pero todo eso está dentro de un paquete que es el Estudio de Impacto Ambiental.

Al ser preguntas aisladas, y al no tener la información, cualquier respuesta que te dé será aislada. Pero si esto ha sido o es materia de coordinación con las comunidades, te puedo asegurar que en esas reuniones debe estar gente que conoce y maneja el tema, y que pueda darle respuestas más puntuales.

Usted menciona la calidad de agua y aire, pero hay denuncias como la de la comunidad de Chicñahui (Challhuahuacho), donde afirman que a consecuencia de estos factores se han visto perjudicados con plomo en la sangre. ¿Como interviene su sector en este caso? El caso de Chicñahui no lo tengo en mente; tomaré nota para poder averiguar. Lo que hace el Ministerio del Ambiente en aquello que no es autoridad directa es acompañar a otras autoridades a hacer las evaluaciones correspondientes. Lo que yo no puedo es hacer afirmaciones de decir que el responsable es A o B, porque hasta que yo no tenga la información, no puedo; pero lo que puede hacer es buscar la información y hacer las supervisiones.

¿Y por qué la evaluación no se ha desarrollado aún? En las Bambas, el Gobierno está apostando por el diálogo en cuanto se restablezcan las conversaciones, el paso de los camiones, sea lo que se decida en Yavi Yavi o lo que ocurra en Challhuahuacho. Es probable que algunas intervenciones, para verificar o monitorear, pueda que no se estén dando. En el momento en que existan las condiciones y la situación permita ir, se hará investigación, análisis. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo.

Usted comenta una reacción frente a algo que manifiesta ahora la comunidad de Chicñahui. ¿No hay evaluaciones previas? Lo que ocurre es que nuestro país es inmenso y pensar que podemos tener información de la linea de base de todo el país es un poco complejo. Sin embargo, sí podemos recoger información de la mano de las universidades de la zona respecto de la situación del agua, del aire, del suelo, mineralizado o no, a nivel de la regiones altoandinas.

Yo no puedo hablar de lo positivo o negativo de una actividad o de ninguna situación si no tengo información, porque quizá sea muy ligera cuando me adelanto al dar una opinión respecto de algo. Pese a ello, las comunidades tienen todo el derecho de estar preocupadas por lo que están pasando.

- Lucía Ruiz Ostoic, ministra del Ambiente. Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes de su designación, Ruiz se desenvolvía como viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales.

- 63 días estuvo bloqueado el corredor minero a la altura del fundo Yavi Yavi.