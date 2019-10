Ministra de Economía ve "machismo" en críticas a su designación

Síguenos en Facebook

La ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, consideró que las críticas que realizaron a su designación en torno a su juventud y experiencia tienen que ver con el "machismo". "Definitivamente es imposible no pensar que acá hay algo de machismo", señaló.

"No solamente se habló que era la hija de alguien, creo que si hubiese sido un hombre, no necesariamente se hubiese puesto en tela de juicio, la primera reacción no hubiese evaluado mi trabajo y mi experiencia", dijo en conferencia a la prensa extranjera.

Como se sabe, María Antonieta Alva, egresada de la Universidad del Pacífico, con estudios en Perú y EE.UU., es hija del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y fue profesor del presidente Martín Vizcarra.

La titular del MEF, quien posee experiencia en el sector público, ha sido directora general de Presupuesto.

"He trabajado los últimos dos años en la Dirección de Presupuesto Público, y por ahí se puede demostrar que tengo un compromiso con mantener los fundamentos económicos que han llevado al país adonde estamos. Cuando se nos ha ratificado el rating, la reducción del riesgo país o la estabilidad del tipo de cambio han demostrado que somos una economía sólida", indicó.

Alva subrayó que cree en la igualdad de oportunidades, lo cual aseveró "no es una marca registrada de una ideología política".

"Comos muchos de los de mi generación creemos en la igualdad de oportunidades, y creo que por desconocimeinto e ignorancia se piensa que la igualdad de oportunidades es una marca registrada de una ideología politica, y eso es un gran error, la igualdad de oportunidades debe ser un fin de cualquier ciudadano",finalizó.