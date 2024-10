La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, afirmó que comprende al sector de transportistas que convocaron a un paro nacional debido al incremento de la inseguridad ciudadana, no obstante, considera que hay “muchos intereses” detrás.

Según la titular del Mincetur, una paralización perjudica al país, por ese motivo llamó al diálogo con los gremios que acudirán al paro.

“Tenemos que tener claro que, a veces, hay muchos intereses detrás de este tipo de convocatorias. No son convocatorias por la paz, y eso debemos tenerlo claro todos los peruanos. Aquí, muchas veces, hay otros intereses detrás. Lo que tenemos que pensar es que todos los peruanos de bien tenemos que trabajar unidos y dialogar por aquellas cosas que, algunos sientan que no se están haciendo de la manera que deberían hacerse. Eso nos lleva a un diálogo, no a paralizaciones”, expresó a la prensa.

Además, la ministra resaltó las cifras que maneja su sector, lo que demuestra que en el exterior el Perú es un país “bien visto”.

“El Perú, económicamente, es un país fuerte, con una moneda muy estable, una moneda que está siendo de referente para ahorrar en otros países, y con un crecimiento sostenido que se ha venido desarrollando los últimos cinco meses. Hay seguridad jurídica y estabilidad para invertir en el país”, indicó.