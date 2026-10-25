El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, exhortó a las familias que aún viven en las torrenteras a abandonar estas zonas de riesgo ante la llegada del Fenómeno El Niño, debido al peligro que representan las lluvias intensas y la activación de estos cauces.

Desde Arequipa, Arnillas afirmó que ante la proximidad del “Meganiño” no se busca generar miedo, sino estar preparados para lo peor, por lo que pidió a las familias decidirse a salir de estos puntos de riesgo.

“Aprovecho para pedir a la población que aún vive dentro de las torrenteras que piensen en sus vidas. Lo importante acá es salvar vidas humanas, entonces ellos mismos tienen que tomar la decisión de salir de las torrenteras cuanto antes, antes que empiece el fenómeno El Niño; no van a esperar a que el agua esté encima para salir”, manifestó Arnillas en RPP.

Además, el titular del Ministerio de Vivienda rechazó las versiones de quienes consideran que las torrenteras no se activarán. “Las torrenteras son como venas dentro de nuestro cuerpo; siempre está pasando agua. Hay gente que dice que no va a pasar; mentira, va a pasar agua por la torrentera”, enfatizó.

Asimismo, pidió a las autoridades locales realizar una transición de gestión inmediata, especialmente por el fenómeno El Niño.

LABORES

Por su parte, informó que su sector ejecuta 24 intervenciones en la región como parte de las acciones preventivas frente al fenómeno. De ellas, 11 se desarrollan en la provincia de Arequipa.

Asimismo, cuestionó que, pese a la alerta anunciada desde febrero de este año, las acciones no se ejecutaron oportunamente.