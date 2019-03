Ministro Rogers Valencia aseguró que es imposible concretar propuesta de Chile sobre origen del pisco

Síguenos en Facebook

El ministro de Cultura, Rogers Valencia, calificó de voluntaria la propuesta de Chile sobre que se reconozca la denominación de origen del pisco en ambos países ante el mercado internacional.

En ese sentido, Valencia aseguró que es imposible concretar el planteamiento del ministro de Agricultura chileno, Antonio Walker, sobre el tema debido a las normas peruanas.

"(La propuesta de Chile) es voluntaria, decir si nosotros acordamos llamar a cualquier bebida y cambiar la denominación de origen. Eso no es posible dentro de la norma de origen", remarcó el funcionario en diálogo con Agenda Política de Canal N.

Detalló que su colega de Agricultura, Gustavo Mostajo, le contó que ya había respondido a esa propuesta.

"Hablé con nuestro ministro de Agricultura hoy y lo que le dijo el ministro de Agricultura a su par fue 'señor esto no me toca a mí' (...) le toca al ministro de Produce y al Indecopi porque estas son denominaciones de origen y no es cuestión voluntaria, aún si se llegara a un acuerdo no sería posible", subrayó.

"Aceptamos únicamente el jugo de la uva"

En otro momento, Rogers Valencia mencionó que una denominación de origen del pisco abarca un espacio geográfico, los procesos de fabricación y las uvas piqueras.

"Nosotros en fabricación de pisco aceptamos únicamente el jugo de la uva y ¿de qué variedades de uva? En los piscos no aromáticos quebranta, mollar y más; en las aromáticas moscatel italia y más si no se cumple esos valles no puede llamarse pisco", enfatizó.

A través de los medios chilenos se conoció que Walker dio esa propuesta al Perú durante un encuentro reciente en Lima, en búsqueda de poner fin a la disputa histórica por el pisco.