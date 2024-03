El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, señaló que se trata de una maldad la iniciativa que propone su censura desde el Congreso. “No tengo miedo a las investigaciones”, aseveró.

“Los congresistas de las facciones que me acusan son anti inversión anti minería, anti desarrollo, anti progreso, yo soy pro inversión todo el mundo me conoce, yo solo pienso en el desarrollo del Perú, cómo generar empleo, esta acción es de los hambreadores que quiere tener en la pobreza a la gente, no puede ser esto”, dijo en Canal N.

“No les gusta que se destraben proyectos, no les gusta que salgan los proyectos, es más que todo ideología, se oponen radicalmente a las inversiones mineras, es su pensamiento, lo han demostrado siempre”, añadió.

Descartó que tenga procesos penales pendientes y señaló que los congresistas que lo acusan con esos argumento lo hacen por maldad.

“Eso lo he explicado en la interpelación, hay unos procesos que ya expiraron, están archivados, algunos en el 2010, 2018, son procesos que estaba involucrado como gerente general, por responsabilidad objetiva, en que cualquier cosa que sucedía al gerente general lo involucran”, dijo.

Por otro lado, el titular del Minem agregó que no tiene “miedo” a las indagaciones por anunciadas por la Procuraduría General del Estado (PGA).

“Soy un peruano que trabaja desde niño y si algo tengo es gracias a mi trabajo. Soy catedrático universitario, empresario y líder institucional reconocido internacionalmente, tengo premios naciones e internacionales”, expresó.