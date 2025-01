El dengue vuelve a encender las alarmas en el país. Según el Ministerio de Salud (Minsa), se han confirmado, 2550 casos hasta la segunda semana de enero, un aumento respecto al inicio del año.

A pesar de que las cifras son un 20-25 % menores en comparación con el mismo periodo del año pasado, las autoridades recalcan la necesidad de reforzar las medidas preventivas.

“En el dengue se mueren porque no lo diagnostican temprano, no los atienden temprano. Si el dengue se atiende rápido, no tendría por qué morirse”, afirmó el ministro de Salud, César Vázquez. Además, hizo un llamado urgente a la población: “Al primer síntoma que tengan, fiebre, dolor muscular, malestar, acudan de inmediato al centro de salud para hacer el diagnóstico”.

El ministro también subrayó la importancia de eliminar los criaderos de mosquitos en los hogares y permitir el ingreso de brigadas de salud, quienes están trabajando para fortalecer las acciones preventivas.