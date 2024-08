El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, decidió pronunciarse sobre los audios en los que presuntamente se le escucha decir que la presidenta Dina Boluarte le pidió que desactive la Diviac.

Dichos audios fueron difundidos por ‘Cuarto Poder’ el pasado domingo, además, remitidos a la Fiscalía por la defensa del capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’.

Sobre ello, el titular del Mininter afirma que no tuvo ninguna conversación con Boluarte e indicó que dichos audios eran “adulterados”.

“Son audios adulterados, que han sido manipulados y, pese a que mi defensa ha solicitado que se exponga la matriz o fuente de su grabación, al día de hoy no se hace. Solo se tiene al abogado del (coronel PNP Junior Izquierdo), saliendo por todos los medios, haciendo un circo de este tema cuando en realidad no son mis audios. No es mi voz y eso ha sido algo que se puede advertir incluso de su propia escucha”, declaró en una entrevista con El Comercio.

Sin embargo, Santiváñez reveló que sí tuvo una reunión el 21 de mayo con Izquierdo Yarlequé, pero negó que hayan hablado sobre la Diviac. Por otro lado, cuestionó la trayectoria de dicho capitán de la PNP.

“La reunión sí existió y es algo que siempre he sostenido. Esta reunión que mantuve fue el 21 de mayo, a razón de mi nombramiento como ministro, ante una invitación que yo recibo a un chifa de San Borja. Lo que no existió fue el contexto de esas conversaciones, puesto que las conversaciones que mantuvimos tuvieron otro tenor: de amistad, que en ese momento yo entendía que practicábamos”, manifestó.

“Creo que es importante conocer a la fuente. Es decir, de dónde viene la información. Yo soy un abogado con 25 años de reconocida trayectoria que jamás, jamás, ha tenido un solo proceso judicial. Este proceso judicial es el primero. Sin embargo, el supuesto testigo no solamente es un oficial de cuestionable trayectoria, sino que además tiene denuncias por diversos motivos. Creo que más de cinco denuncias en Inspectoría y denuncias en el ámbito penal”, agregó.

El ministro del Interior dijo que denunció a Izquierdo Yarlequé por el presunto delito organización criminal.

“Yo estoy tomando acciones. El día de hoy (anoche), a través de mis abogados, he interpuesto una denuncia de organización criminal contra el capitán Junior Izquierdo y quienes resulten responsables, justamente, por la manipulación burda de todos estos videos y audios, que lo único que tendrían es la intención de desestabilizar una gestión”, aseguró.