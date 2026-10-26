El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, reconoció que el estado de emergencia no soluciona por sí solo el problema de la inseguridad ciudadana y sostuvo que el país necesita nuevas estrategias y tecnología para enfrentar delitos como el sicariato y la extorsión.

“El estado de emergencia es un marco legal para que las Fuerzas Armadas puedan salir”, declaró el ministro durante su visita a Arequipa, donde participó en la entrega de 100 patrulleros del Gobierno Regional a la Policía Nacional.

Sus declaraciones se producen cuando las extorsiones y los asesinatos continúan registrándose en Lima y otras regiones del país. Además, mediante el Decreto Supremo N.º 142-2026-PCM, el Gobierno nacional dispuso ampliar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao a partir del 28 de octubre, con el objetivo de enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Según la norma, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Ante este escenario, Astudillo señaló que se necesita modernizar la respuesta policial. “Se necesita implementar tecnología, nos falta tecnología”, afirmó, al explicar que el comando unificado busca restablecer el orden mediante nuevas estrategias y herramientas que permitan enfrentar las actuales modalidades delictivas.

“Antes eran robos, ahora hablamos de sicariato y extorsión. La respuesta no debe ser de hace 40 años”, manifestó.

El titular del Interior también informó que desde agosto trabajan en una reforma policial, aunque evitó precisar las medidas que contempla. Argumentó que revelar los detalles podría perjudicar su implementación.

Asimismo, durante su discurso en la ceremonia, aseguró que se están realizando acciones para retirar de la institución a los malos efectivos, pero tampoco brindó información sobre los procedimientos en marcha.

“Queremos posicionar una Policía más fuerte”, sostuvo el ministro, quien pidió a la ciudadanía confiar en la institución. Agregó que el espíritu de cuerpo debe estar del lado de las víctimas y no de los policías que incurran en actividades delictivas.

La entrega de los patrulleros en Arequipa se realizó en medio de estos anuncios sobre la modernización policial. Sin embargo, las 100 camionetas entregadas no cuentan con radios de comunicación, debido a que este equipamiento no fue incluido en el requerimiento inicial del Gobierno Regional de Arequipa.