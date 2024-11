Este lunes, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez señaló que el colapso de la Morgue de Lima no es indicador para medir los resultados de la lucha contra la criminalidad, pese a las denuncias que los trabajadores del establecimiento a cargo del Ministerio Público.

Desde Cusco, Santiváñez le indicó que a la prensa que el estado de la Morgue de Lima no es actual, sino que esta problemática viene desde la pandemia del Covid-19. Por ese motivo, considera que las autoridades del Ministerio Público deben dar alguna solución.

“La morgue no depende de mí, la morgue depende del Ministerio Público y la morgue está colapsando desde la época de la COVID. En la época de la COVID tampoco había capacidad de atención. Entonces considero que es un reclamo que debe atender el Ministerio Público”, sostuvo.

El titular del Mininter afirmó que los fallecidos dentro de la morgue corresponden a causas de diversos tipos como suicidios o atropellos, por lo que manifestó que no se puede señalar dicho colapso como un indicador de si ha funcionado o no la estrategia del Gobierno para combatir la delincuencia.

“Particularmente no es un estándar válido para medir si es que la delincuencia ha bajado o no, en razón de los muertos que están en la morgue, porque los muertos que están en la morgue son de diversos tipos, atropellos, suicidios, enfermedades, querer catalogar eso versus la lucha contra la delincuencia, creo que no es el estándar adecuado”, agregó.

Morgue Central de Lima en crisis: Recibe hasta 18 cadáveres por muertes violentas cada día

La Federación de Trabajadores de la Fiscalía alertó que la Morgue Central de Lima enfrenta un colapso debido al incremento de la criminalidad, recibiendo hasta 18 cadáveres por día relacionados con muertes violentas.

Según David Hereña, secretario de la Federación, la capacidad de refrigeración ha sido superada, y los cuerpos están almacenados en condiciones que afectan las labores de necropsia y ponen en riesgo a los trabajadores.

“Ahora la capacidad está duplicada, dentro de lo que se ha podio construir un cuarto frío para el almacenamiento de cadáveres, no ha sido suficiente ante el incremento de la ola delincuencial y las muertes por proyectiles de arma de fuego, estos han colapsado”, informó David Hereña, secretario de la Federación, a una radio local.

El gremio exige al Gobierno un aumento en el presupuesto para enfrentar esta crisis.