El ministro del Interior, Víctor Torres, respondió a las declaraciones del excomandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, quien, después de su polémica destitución, reveló que el titular del Mininter le habría consultado sobre la posibilidad de jubilar al coronel Harvey Colchado.

Durante la conferencia de prensa previa a la presentación del feminicida confeso Sergio Tarache, que llegó a Lima en la noche de este martes, el ministro Víctor Torres aprovechó la ocasión para aclarar todas las revelaciones hechas por Angulo en los últimos días tras su salida del liderazgo de la institución policial.

El titular del Ministerio del Interior enfatizó que nadie en la Policía Nacional está atado a sus cargos y afirmó que, en caso de tener que dejar la gestión del sector, lo hará “con la frente en alto y tranquilo”.

“Todos nosotros, empezando por el que habla y los generales que me acompañan, somos sujetos de evaluación permanente y nadie tiene que aferrarse a ningún cargo. El día de mañana me dice que me voy, pues me voy con la frente en alto y tranquilo. Las generaciones continúan y uno responde a un trabajo delicado de seguridad ciudadana y combate contra el crimen organizado“, comentó Torres.

“ No está para perder el tiempo en habladurías y dimes y diretes, conjeturas que se crean en algunos medios de comunicación social y algunos personajes que han salido a declarar ”, sentenció enérgicamente.

Acto seguido se refirió a su carrera policial de más de 40 años y que “ha salido con su legajo limpio” y denunció en sus pocos meses de gestión se le ha acusado de cosas que no tendrían sustento.

“ Y ahora pues resulta que en dos meses me sacan una serie de cosas que no tiene sustento ni asidero. Acá estamos para trabajar para el bien del país. Si se tiene que hacer cambios y correcciones pues se harán con el bien de mejorar”, comunicó.

“Hay un trabajo constante y permanente. No tenemos tiempo para estar deteniéndonos a pensar y responder conjeturas falsas de ningún tipo ”, sostuvo.

En otra oportunidad durante su discurso, Víctor Torres dijo que aún no ha tenido la oportunidad de conocer a Harvey Colchado, pero que tiene conocimiento de la calidad de trabajo del coronel en el Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder.

“ No he tenido el agrado ni el gusto de conocer el día de hoy. Sé por informaciones del Comandante General de la Policía del buen trabajo que hace en coordinación con el Ministerio Público. Y ustedes lo han podido apreciar el día de ayer que se ha traído al prófugo Fray Vásquez”, aseveró.

Asimismo, manifestó su disposición a que la Fiscalía lleve a cabo investigaciones sobre las asignaciones y jubilaciones que han tenido lugar durante su administración. “ Yo invito pues a los señores fiscales del Ministerio Público a que me hagan una visita. Gustosamente yo los voy a recibir para que puedan apreciar ellos el buen trabajo y la transparencia con la que se realizan los procesos e instrucciones en mi despacho ”, dijo.

