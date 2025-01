El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, informó hoy que no entregará la cuenta y contraseña de su iCloud, servicio de almacenamiento en la nube de Apple, al Ministerio Público y por el contrario va quejar a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Santiváñez argumenta como abogado procesalista que el pedido del Ministerio Público de entregar el iCloud es ilegal y sustenta su posición a la sentencia 047 del 2022 del Tribunal Constitucional y la casación 994 del 2024 de la Corte Suprema de la República.

“Con el iCloud accedes a todo, a las cuentas bancarias, fotografías, antecedentes, documentos y la infornación de tu vida. Si la fiscal quiere enterarse de mi vida que me cite y me pregunte, más no el usuario y contraseña”, señaló en su visita a la ciudad de Arequipa.

Informó que sus abogados presentaron el escrito pertinente y no va a tolerar bajo ningún concepto la vulneración de sus derechos. Señaló que se acoge a la investigación como cualquier ciudadano.

“La Constitución del Perú protege la presunción de inocencia. Mis abogados pideron las pruebas fuentes donde están los audios y la Fiscalía sigue con una copia. Si la Fiscalía cree que una persona no va ejercer sus derechos de defensa, están equivocados. En la próximas horas voy a quejar a la Fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia”, apuntó.

EQUIPO SIN CHIP Y RESTABLECIDO

Santiváñez entregó a la Fiscalía un celular sin información ni tarjeta SIM, como parte de una investigación en su contra por presunto abuso de autoridad.

“En tal virtud, notifíquese al investigado Juan José Santiváñez a fin de que, en plazo de 48 horas, proporcione la cuenta iCloud con su respectiva contraseña, así como el chip que tenía el equipo celular”, indica el documento fiscal difundido en medios locales.

En el documento señala que el equipo fue entregado el 2 de diciembre de 2024, pero “el equipo tiene la condición de restablecido y que no hay ninguna información en el equipo”.