La titular del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, calificó de “muy serio” al ser consultada por los chats del presidente Pedro Castillo en los que pide al entonces comandante general del Ejército José Álvarez Vizcarra hablar de “temas urgentes”. Dicha conversación se dio en medio del proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

“Es un asunto muy serio que salgan denuncias de esta naturaleza. Frente a este tipo de denuncias siempre exijo de manera transparente y directa que hay que investigar”, manifestó Vásquez en diálogo con Canal N.

MIRA ESTO | Pedro Castillo pidió al excomandante general del Ejército que converse con Bruno Pacheco sobre ascensos

“Nada está exento de estar investigado por una cosa tan grave con esa. Tenemos una responsabilidad frente a la población y la población hay que responder”, agregó.

Además, la primera ministra recordó que pidió la separación del cargo de funcionarios investigados. Actualmente la fiscalía investiga a Walter Ayala y Bruno Pacheco, exministro de Defensa y exsecretario presidencial, respectivamente, por la presunta injerencia del Ejecutivo en los ascensos de las FF.AA.

“He salido varias veces y creo que en mi condición de primera ministra me correspondía hacer eso. He salido a exigir una investigación, he salido a exigir separación de funcionarios mientras se llevan a cabo las investigaciones. Incluso, he salido a ofrecer mecanismo que transparenten mejor nuestras acciones. Felizmente el mismo presidente me ha encargado”, aclaró Vásquez Chuquilín.

Por otro lado, también se refirió a las reuniones extraoficiales que realizó Pedro Castillo en un inmueble en Breña y subrayó que el jefe de Estado no se opondrá a hacer pública la lista de con quiénes dialogó en dicha vivienda.

“Ya envió la lista de los visitantes a la casa de Sarratea (Breña) a la Procuraduría General de la República. Eso tiene que ver con temas legales. Primero se tiene que enviar las listas a quien corresponde”, sentenció.

MIRA LOS ESPECIALES DE CORREO