Nuevo Perú no aceptará renuncia de PPK y pide que vacancia siga adelante (VIDEO)

Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en un Mensaje a la Nación, el vocero y congresista de Nuevo Perú Alberto Quintanilla señaló que su agrupación política no aceptará su carta de renuncia y que el proceso de vacancia siga su curso.

Según Quintanilla, su grupo no está de acuerdo con las declaraciones que dio PPK en su mensaje, pues aseguran que no hizo un "mea culpa".

"Nosotros nos inclinamos por no aceptarle la renuncia y que siga el trámite de la vacancia. No la aceptamos porque en las declaraciones no ha hecho algún mea culpa y pretende presentar su renuncia como si el Congreso hubiese entorpecido su gestión", dijo Quintanilla en el Congreso de la República.

También mencionó que NP pedirá que PPK no salga del país hasta que esclarezca supuestos delitos de compra de votos en el parlamento.

"Que el Presidente la República no pueda salir del país hasta que se esclarezcan los casos en los cuales hay presunta comisión de delitos en el intento de compra de voluntades y de votos en el Congreso", dijo.