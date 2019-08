Nuevo Perú propone que detenidos con prisión preventiva puedan votar en comicios

Síguenos en Facebook

La bancada de Nuevo Perú, presentó el pasado 9 de agosto, un proyecto de ley que tienen por finalidad promover el derecho a sufragio de las personas detenidas preventivamente.

La iniciativa propone modificar el artículo 65 de la Ley N° 26859, La Ley Orgánica de Elecciones para que “las personas privadas de su libertad procesadas sin sentencia votan en los establecimientos”.

Para ello, la Oficina Nacional de Procesos electorales (ONPE) en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinan las acciones a implementar para garantizar el sufragio.

SUSTENTO

El autor del proyecto, Edgar Ochoa, señaló que el proyecto fue trabajado con la Asociación de personas que purgaron condena y no fueron condenadas. “Aquellos a los que se le prohibió su derecho al voto”, dijo.

En diálogo con Correo, indicó que si las personas no tienen sentencia, no tendrían por qué estar impedidos de sufragar. “No solamente es un principio de derecho al ciudadano, sino que sino tienen condena no se les puede restringir ese derecho. Es simplemente la experiencia de personas que han estado en prisión preventiva y fueron absueltas, se les privó el derecho de voto”, resaltó.

El izquierdista espera que su proyecto pueda ser aprobado en la presente legislatura. “Todo depende, no podemos acelerar el proceso. Ojalá se pueda aprobar antes que nos vayamos”, resaltó.

CIFRAS

Omar Tello, experto en temas electorales, explica que de acuerdos a datos del INPE, se tiene una población penitenciaria de 90 394 personas, de las cuales el 98% son peruanos mayores de edad. “Un total de 35711 se encuentran con prisión preventiva, es el 39% de la población penitenciaria”, dijo.

En la misma línea que Ochoa, el especialista sostienen que las personas sin sentencia tienen derecho a votar. “No están impedidos de votar. No podemos afectar su derecho fundamental”, sostiene.

Sin embargo, resalta que los organismos electorales tienen que garantizar que dentro de las prisiones, los procesos se lleven con transparencia. “Que no haya ningún tipo de intimidación o coacción para el voto. Debería haber un proceso de fiscalización para lo que ocurre, por ejemplo, para detectar si el personal del Inpe está haciendo campaña o están presionando a los presos para que voten por un determinado candidato”, señala.

Tello destaca que en esos casos, las autoridades son perfectamente denunciables. “Aparte de la separación del cargo e inhabilitación o sanción administrativa”, indica.

Además, destaca que la propuesta es legítima debido a que "se tiene una población carcelaria que en muchas jurisdicciones puede definir una elección hasta regional".