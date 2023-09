Magaly Ruíz, blindada por la Comisión de Ética en el caso recorta sueldo, aún sigue en la mira de la Fiscalía que la continúa investigando. Una exfuncionaria, según Punto Final, reconoció que se le exigió entregar parte de sus sueldos.

La versión de la testigo concuerda con la denuncia pública que realizó el ex trabajador parlamentario Carlos Marina, quien aseguró en marzo pasado que el entonces asesor principal de Ruíz, Jhonny Romero, le pidió entregar mensualmente el monto que recibía del Congreso como bono de alimentación, de alrededor de S/ 2.000.

La testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, aseguró a la fiscalía que Jhonny Romero le llegó a escribir insistentemente para que entregue parte de su sueldo.

Ella entregó al Ministerio Público el comprobante de un depósito que hizo al tercer mes de trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia del Congreso, que presidió Ruiz.

“En enero del 2022, no recuerdo el día exacto, llamé a Jaime Sánchez. (...) Días después me llamó y me indicó que había una oportunidad laboral. (...) Me llamó y me indicó que el asesor a quien se le mandó mi currículum vitae ya había evaluado el mismo y está de acuerdo en que se me contrate. (...) indicándome que había una condición para mi contratación, precisándome que si podía aportar el concepto de refrigerio para apoyo social. (...) Cuando yo laborada con anterioridad el refrigerio era un promedio de S/ 1.500, por lo que me pareció razonable”, dijo la testigo.

También contó que en mayo del 2022, cuando viajó a Trujillo para cumplir con actividades parlamentarias de Ruíz, el entonces asesor parlamentario Jhonny Romero obligó a ella y a Carlos Marina ha entregarle parte de sus sueldos.

“Al llegar al hotel, me dirigí a mi habitación a sacar el dinero. Al bajar escuché gritos dentro de la camioneta, motivo por el que me frené un poco, pero llegué a escuchar que Carlos Marina le gritaba: ‘Pero dime, dime para qué se está usando ese dinero, porque para apoyo no es’”, detalló.

Punto Final: Magaly Ruiz, nuevo testimonio de trabajador