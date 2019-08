Odebrecht: PJ señala que cláusula del convenio incluye las pesquisas preliminares

Síguenos en Facebook

La jueza que homologó el Acuerdo de Colaboración suscrito entre Odebrecht, el Equipo Especial “Lava Jato” y la Procuraduría Ad Hoc del caso, magistrada María de los Ángeles Álvarez Camacho, tiene en sus manos la posibilidad de permitir que se le reembolsen a la constructora brasileña 524 millones de soles decomisados tras la venta de la hidroeléctrica de Chaglla o, en diametral contraste, cerrar dicha posibilidad.

El último miércoles, Odebrecht solicitó a la vocal que aclare una de las cláusulas del convenio: la que condiciona la liberación del millonario monto, debido a que no existen investigaciones o procesos penales en curso que involucren a la firma.

La historia de este tema tiene al menos un par de meses. Odebrecht solicitó la devolución del dinero al Ministerio de Justicia; pero este, para responder, pidió las opiniones consultivas de la Fiscalía y de la Procuraduría Ad Hoc.

Esas dos instancias se pronunciaron. La Fiscalía señaló que Odebrecht no tenía procesos pendientes y la Procuraduría indicó que sí los tenía .

La tesis del MP es que solo se pueden considerar procesos las investigaciones preparatorias, aunque para la Procuraduría deben incluirse también las pesquisas preliminares.

Ante ello, dos versiones opuestas, la Unidad Funcional del Minjus decidió acudir a la propia jueza. Esta replicó que no le podía responder a dicha entidad, ya que no era competente en el caso, como sí lo son Odebrecht, los fiscales del caso y la Procuraduría Ad Hoc.

Por ello, es ahora Odebrecht la que ha realizado la consulta.

Al respecto, el propio presidente del PJ, José Luis Lecaros, sostuvo que las pesquisas preliminares también cuentan.

“La jueza ha dicho expresamente que se devolverá el dinero (...), siempre y cuando haya un informe de la Fiscalía de que no existen investigaciones o procesos penales en curso. Una investigación preparatoria ya está judicializada, de modo que es un proceso penal en curso (...). ¿Qué cosas entran en investigaciones? Las investigaciones que no son preparatorias; esas ya están en el otro rubro. Las únicas investigaciones que no son preparatorias son las investigaciones preliminares”, explicó en diálogo con Correo.

El también titular de la Corte Suprema agregó que -a su juicio- cualquier otra interpretación violaría el derecho e incluso las reglas de la lógica.

Al ser consultado sobre si ello significa que en su opinión no se le deben devolver a Odebrecht los 524 millones de soles, Lecaros respondió: “Siempre y cuando hubiesen otras investigaciones preliminares” pendientes. Tales pesquisas, por el momento, suman al menos 12, como este diario lo advirtió en su edición del pasado lunes 5 de agosto.