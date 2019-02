Humala y Heredia: magistrado anuncia que Fiscalía alista acusación por presunto lavado de activos

Síguenos en Facebook

De no mediar inconvenientes, el fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial “Lava Jato”, presentará esta semana ante el Poder Judicial la acusación contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por la presunta recepción de aportes financieros ilegales de Odebrecht y del chavismo venezolano.

“Sobre la acusación contra los Humala, ¿cuándo estima que será presentada por su despacho?”, preguntó Correo a Juárez.

“Justamente estoy avanzando y a raíz de estas diligencias que he tenido acá (en Brasil) calculo que la próxima semana (esta semana) estaremos concluyendo esa situación”, dijo al concluir el último día (viernes último) de diligencias que los fiscales peruanos realizaron en la Procuraduría de Paraná, en Curitiba.

HECHOS

Según la tesis fiscal, los Humala-Heredia recibieron apoyo para la campaña presidencial del 2006 del extinto presidente venezolano Hugo Chávez a través de operadores del gobierno de ese país.

Más tarde, cuando Humala asumió la Presidencia de la República, en el 2011, la empresa brasileña Odebrecht habría aportado en dos ocasiones. Esta versión fue ofrecida por el ex CEO Marcelo Odebrecht y corroborada, además, por el exsuperintendente de la transnacional brasileña en el Perú, Jorge Barata.

En el último día de diligencias del pasado 22 de febrero, realizadas en la sede del Ministerio Público de Curitiba, Raymundo Trindade Serra, exejecutivo de la constructora brasileña, señaló a los fiscales peruanos que acompañó a Barata a un departamento de la avenida Armendáriz, en Miraflores, Lima. Este inmueble, propiedad de Ollanta Humala, hacía las veces de oficina.

Trindade dijo al fiscal Juárez que acudió junto a Barata a dicha oficina.

“El pago se habría hecho en dos oportunidades en el departamento de Armendáriz, que corresponde a Ollanta Humala y que, efectivamente, fueron dos pagos”, refirió el fiscal Juárez al ser consultado sobre lo vertido por Trindade en Curitiba.

(Raymundo Trindade Serra)

Asimismo, el fiscal peruano aseguró que Trindade manifestó a las autoridades peruanas y brasileñas que fue testigo de dicha situación.

“Él (Trindade) estuvo (allí) y fue testigo de esa situación, y eso es lo que manifestó. Acompañó a Jorge Barata. Él dice que vio que Barata llevó dos maletines como especie de bultos que supuestamente los entregó, pero que después lo vio que salió sin esos bultos”, expresó Juárez.

Por el contrario, Julio César Espinoza, abogado de los Humala-Heredia, informó que fueron los fiscales peruanos y el procurador ad hoc Jorge Ramírez quienes preguntaron a Trindade sobre si vio de manera directa la supuesta entrega de dinero y este dijo que no.

Indicó que, en su testimonio, Trindade aseguró que no presenció “ninguna entrega de dinero” a su patrocinada o al expresidente Ollanta Humala.

“La defensa le preguntó (a Trindade): ‘Dada su condición de colaborador, ¿tiene usted pruebas que puedan corroborar estos datos?’. Y dijo: ‘Lo único que puedo dar es mi palabra’”, refirió Espinoza.

POSTURAS

Para el exfiscal anticorrupción Pedro Angulo, lo declarado por Raymundo Trindade definitivamente abona a la investigación que se encuentra desarrollando la Fiscalía.

Como se recuerda, en diciembre del 2016 Jorge Barata, expresidente de Odebrecht en el Perú, dijo ante fiscales brasileños que algunas veces, para la entrega de dinero, “fue acompañado de Raymundo (Trindade) Serra, y que simplemente lo acompañaba, porque era un volumen grande de dinero”.

“En ese sentido, lo declarado por el colaborador es bastante fuerte”, indicó a Correo.

En la misma línea, señaló que un tema fundamental es que se conozca el origen del dinero que le llegó a la denominada ex “pareja presidencial”.

“Para que quede claro que ha sido producto de otros delitos anteriores, es decir, que el dinero que se les entregó era para lavado de activos. Ese es otro tema que debe quedar claro para que quede consolidada la hipótesis del Ministerio Público”, comentó.

Angulo reiteró que ahora quedó claro que ellos recibieron dinero. “Eso ya no se discute, al margen de todo lo que ellos puedan decir, pero lo otro que debe quedar claro es que el dinero provenía de la Caja 2, que a su vez era producto de otros ilícitos”, señaló.

Es decir, la Fiscalía tendrá que demostrar que el dinero recibido no era dinero lícito.

“Era una donación, que venía de dinero sucio”, resaltó.

A su turno, el abogado penalista Mario Amoretti sostuvo que toda declaración que se brinde, tanto en el Perú como en el extranjero, tiene que ser corroborada.

“Para darle el valor legal que le corresponde. Tal como lo señala nuestro ordenamiento procesal, una colaboración eficaz en la que está involucrada una persona como autor de un hecho delictivo, o ha participado, requiere que para atenuar esa responsabilidad penal, o se le exonere, las afirmaciones o imputaciones contra otras personas tienen que ser objeto de una corroboración”, manifestó.

Amoretti explicó que si el colaborador hace mención de una entrega de dinero, esta tiene que ser demostrada durante la investigación de la Fiscalía.

¿TESTIGO?

Al respecto, el también exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) sostuvo que cuando existe un testigo directo, prima su versión.

“El testigo directo es un testigo privilegiado, pero en casos en que no existe un testigo directo, está bien el testigo indirecto, porque su testimonio también puede ser usado”, señaló.

En tanto, Amoretti resaltó que se necesitará una corroboración de lo sostenido por el colaborador.

“Debe contrastarse con otras declaraciones, documentos o alguna prueba que demuestre que se produjo la entrega de dinero”, precisó.

En otro momento, Amoretti señaló como punto aparte que a la fecha los políticos y congresistas no quieren legislar el tema de aportes durante las campañas electorales.

“Hace poco se presentó un proyecto para tratar de sancionar a quienes reciben dinero en época de elecciones, y a la fecha no se ha legislado. Yo considero que allí no hay lavado de activos y en todo caso podría existir una defraudación tributaria”, subrayó.

MÁS DATOS:

- Trindade compromete a ex “pareja presidencial”.

- En abril de 2018 Humala dejó la prisión.

- 9 meses estuvo cumpliendo prisión preventiva la ex “pareja presidencial”.

- 2017 año en que el Poder Judicial ordenó prisión preventiva contra los Humala-Heredia.

- 26 abril de 2018: TC ordenó revocar la orden de prisión preventiva contra los Humala-Heredia.

- Defensa. No creen que Trindade complique a los Humala. El abogado Wilfredo Pedraza se pronunció ante una eventual acusación fiscal. “No veo por qué. Raymundo Trindade Serra solo ha dicho que acompañó a Jorge Barata, pero no vio dinero, no vio entrega, ni billetes. Por tanto, es solo testigo de referencia”, dijo el defensor legal de Ollanta Humala y Nadine Heredia.