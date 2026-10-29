La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó nuevamente una resolución que exige a Estados Unidos levantar el embargo económico, comercial y financiero contra Cuba, que restringe gran parte del comercio y las transacciones con la isla.

Aunque 130 países respaldaron la iniciativa, Washington sumó esta vez 17 votos en contra, frente a los siete registrados en 2025.

Entre los países que rechazaron el texto figuran Colombia, Ecuador y Costa Rica, mientras que Perú, Chile y Honduras se abstuvieron.