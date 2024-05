El abogado Óscar Nieves rechazó haber obtenido con antelación las preguntas del interrogatorio llevado a cabo por la Fiscalía de la Nación a la presidenta Dina Boluarte, sobre los acontecimientos ocurridos durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023.

En una entrevista en Canal N, el letrado consideró que la información que lo señala como la persona que habría accedido a las preguntas formuladas para que la mandataria aclare por las muertes en las protestas es “falsa e indignante”.

“El señalar esa información es absolutamente falso e indignante. Está creando una circunstancia para que algunos sectores digan que ha habido obstrucción a la justicia o colusión con los miembros del Ministerio Público, y esto no es cierto, lo descarto totalmente”, sostuvo.

Según explicó, el abogado Joseph Campos y su equipo de trabajo elaboraron una “estructura de trabajo técnico”, la cual incluía una “matriz de preguntas y respuestas” para preparar a Boluarte Zegarra ante el interrogatorio.

“Nosotros también hemos elaborado una estructura de trabajo técnico y en función a ello hemos construido un cuestionario. Un abogado diligente hace eso. Nosotros hicimos una matriz de preguntas y respuestas, y hemos practicado las respuestas que debería dar la doctora en función a los diferentes temas, como un ejercicio”, señaló.

Nieves reconoció conocer al fiscal supremo provisional Marco Huamán, Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, y el abogado Miguel Girao. No obstante, señaló que su relación con Patricia Benavides no era similar. “No la conozco porque si la hubiese conocido, tendría que decir algo sobre ella, pero no la conozco, no la traté”, indicó Nieves.

Según un testigo protegido del 15 de abril, los abogados de Dina Boluarte tuvieron acceso previo a las preguntas de Patricia Benavides a través del fiscal Marco Huamán. En una reunión con Óscar Nieves y el abogado Emerson Campos Maldonado, este último dijo que ya tenían las preguntas de la fiscal y estaban preparando respuestas.

Hace una semana, el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) junto con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un allanamiento en las oficinas del despacho del abogado Óscar Nieves Vela, quien fue uno de los asesores legales de Dina Boluarte.

Las autoridades llevaron a cabo la intervención en dos propiedades ubicadas en el distrito de Miraflores: una en la Avenida La Mar y otra en la Calle Santander. Según los registros de la Sunat, en ambas direcciones se encuentra el despacho Nieves Vela Estrategias, Gestión & Servicios Legales S.A.C, según información de Infobae.

Declaraciones de Óscar Nieves, exconsejero de Dina Boluarte. (Video: Canal N)