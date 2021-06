Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional (TC) que está apoyando a Fuerza Popular en su intento por ampliar el plazo para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) admita pedidos para anular mesas de votación, aseguró que un pedido de hábeas data como el que anunció el partido fujimorista este jueves no afectará el proceso de está realizando el ente electoral para concluir el conteo de votos y proclamar al ganador de la segunda vuelta.

“El hábeas data es un proceso de garantía constitucional que antes no existía, nuevo y garantiza que todos los ciudadanos puedan tener la posibilidad de acceder a información pública. Ese proceso solo busca obtener información que está en manos de una entidad pública como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que ya cumplió su misión y cerró el escrutinio al 100%”, comentó en una entrevista a RPP.

“(La ONPE) verá si entrega o no esa información que no tiene nada que hacer con el proceso de cierre de la parte jurisdiccional que tiene a su cargo el JNE”, añadió.

Urviola aseguró que no ha conversado con Domingo García Belaunde, abogado que anunció el hábeas data en la presentación que hizo Fuerza Popular este jueves, sobre los objetivo detrás de acceder a la lista de electores que contiene la firma y la huella digital de todos los votantes.

“No he conversado con Domingo García Belaunde sobre este tema, lo que se propone y el objetivo que trataría de lograr con el hábeas data, pero me parece que solo trata de conseguir información no sé para qué efectos, pero son dos cosas distintas”, comentó.

El exmagistrado del TC reiteró que no considera adecuado que se recurran a otras instancias fuera del JNE a través de medidas cautelares. Cabe recordar que Fuerza Popular anunció que el pedido de hábeas data estaría acompañado por una medida cautelar.

“No me parece conveniente porque esto sería prolongar más la incertidumbre que ya está haciendo daño a nuestro país. Creo que eso lo tenemos que definir antes del 28 de julio y por eso invoco que el JNE se pronuncie en el tiempo más corto sobre esto que puede definir la elección”, señaló.

Óscar Urviola reiteró que él solo busca que el JNE admita los recursos de nulidad que ha presentado Fuerza Popular aduciendo supuesto fraude.

“No he revisado ningún expediente sobre causales de nulidad que se invocan, no es mi especialidad [...] Es importante que el JNE revise estas causas. Si las tiene que rechazar por improcedentes, que lo haga”, concluyó.