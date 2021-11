El presidente Pedro Castillo ha hecho énfasis en sus discursos a la necesidad de cobrar las deudas que tienen las grandes empresas con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), sin embargo, su entorno más cercano parece aplicar el mensaje a su conveniencia.

Y es que su secretario general, Bruno Pacheco, presionó a Luis Enrique Vera, superintendente nacional de la Sunat, con el objetivo de favorecer a determinadas empresas y amigos.

La mano derecha del mandatario no termina de salir de la polémica por las presuntas injerencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y ahora se ve envuelto en una más que hace insostenible su permanencia en el cargo, pese a que se aferra.

Cadena de FAVORES. Los reflectores apuntaron -una vez más- al secretario general de Palacio luego de que el portal Lima Gris revelara los chats en los que presionaba al encargado de la Sunat.

En uno de los mensajes enviados por WhatsApp el 22 de setiembre, Bruno Pacheco le escribe a Vera: “Enrique este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución, Confírmame la recepción. Gracias”.

De acuerdo con el registro de proveedores, la mencionada empresa se encarga de la venta de productos tecnológicos.

En 2011 recibió una sanción temporal. Un año antes, recibió una penalidad de S/7494.00 por un retraso en la entrega de computadoras personales al Banco Central de Reserva. Mientras que en 2017 fue sancionada con S/84,767.17 por un retraso de 180 días en la entrega de proyectos para la Sunat.

Otra presión que revelan los chats se da el 26 de setiembre. Pacheco recomienda al abogado Marco Urbina Chumpitassi para el puesto de Martillero Público en la Intendencia de la Sunat en la sede de Trujillo.

“Tiene todas las condiciones y calificaciones para dicho concurso, pero me cuentan que ahí siempre gana el mismo de siempre”, le reclama.

Eso no fue todo, pues dos días después, Pacheco buscó beneficiar a un amigo.

“Kike, del amigo anterior me informan que solo hay resoluciones 2014 y faltan 2016 y creo 2017. Creo ya deben de dejarlo porque si no lo van a mandar a la bancarrota. Hay que apoyar y me avisas de los cometidos por favor. Gracias”, le cuenta.

Y el 29 de setiembre le adjunta documentos sobre la empresa para que le pide ayuda.

“Corrobora eso hermano y trata de ayudar en algo. Igual también revisa del amigo de Deltron. No queremos que quiebre 2015 hasta 2018, intereses y revisión”, le pide Pacheco a Vera Castillo.

Al no tener respuesta, insiste a través de llamadas en la aplicación que no son contestadas.

Finalmente, le menciona que la persona a la que busca ayudar es a José Luis Hanco Lupinta, un empresario que se dedica a la extracción de oro.

¿AMENAZA?. Al no obtener respuesta, Pacheco envía un nuevo mensaje: “”Buenos días, Kike. Necesito conversar contigo unos temas como el que te estoy enviando. Dime a qué hora podría ser o necesitas que te visite. Me avisas por favor. Hay que ser recíprocos en la atención. Gracias”.

En otro momento, el secretario de Palacio le deja entrever a Vera que su ratificación ante la Sunat no podría darse.

“Estamos guerreando y socializando con los ministros, hay un grupo de ellos que no te quieren”, le comenta.

En esa parte, le adjunta el documento de su designación que se discutirá en un próximo Consejo de Ministros.

Cabe precisar que Luis Enrique Vera Castillo fue ratificado en el cargo el 1 de octubre con la Resolución Suprema No. 018-2021-EF.

RESPUESTA. Al respecto, Luis Vera aseguró que todas las decisiones en la Sunat se toman con objetividad y en atención a estrictos a criterios técnicos.

Aseguró que la empresa Deltron no recibió ningún trato particular, por el contrario, las fiscalizaciones continúan. Además, la deuda que tenía fue cobrada de manera coactiva el 7 de octubre.

Mientras que sobre el pedido para José Hanco Lupinta, sostuvo que “ninguna solicitud fue atendida”.

Por su parte, Pacheco negó haber utilizado su cargo para presionar a funcionarios y favorecer a terceros.

“Estoy seguro que las investigaciones determinarán de dónde vienen estas malintencionadas informaciones que lo único que pretenden es desestabilizar al gobierno”, aseguró.

La lampa pide que el tema se investigue

La bancada de Acción Popular presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso una moción para investigar las “acciones y comunicaciones” del secretario Bruno Pacheco, ante la Sunat. En el escrito, califican de contradictorias las acciones del gobierno, pues “mientras el presidente pide facultades tributarias ante el Congreso, su secretario presiona al jefe de la Sunat para evitar el cobro de deudas”.

