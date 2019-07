Parlamentario andino es acusado de cobrar sueldo de trabajadora fantasma

Síguenos en Facebook

El parlamentario andino de Fuerza Popular, Jorge Romero Castro, fue denunciado por una extrabajadora de su despacho de cobrar parte de su sueldo sin asistir a laborar.

De acuerdo con el dominical Panorama, Alessandra Granuelly Puente habría ingresado a laborar al Parlamento Andino el 5 de octubre del 2018 hasta el 4 de junio del 2019.

La mujer aseguró que Castro le pidió que no acuda a laborar debido a una reducción de personal, sin embargo, que le deposite una parte de sueldo a la cuenta de Luis Castro, un tío por parte de su madre.

"No fui noviembre, diciembre, enero y no fui hasta el 19 de febrero. Me pagaron por esos meses. Jorge Luis (Romero) me dijo que no podía asistir (al despacho) por un tema personal. Quedó en un acuerdo conmigo: me daba 800 soles por no ir a la oficina y él se quedaba con 1500", relató.

Incluso, Alessandra Granuelly reconoció haber sido una trabajadora fantasma en el despacho del parlamentario andino.

"La única forma que mi contrato siguiera avanzando era simplemente hacerle caso y seguir siendo trabajadora fantasma", sostuvo.

Descargos

Por su parte, Jorge Romero Castro indicó que Alessandra Granuelly Puente ha inventado el tema.

"Una persona que inventa una conversación o hace una conversación por redes sociales, eso es una forma de demostrar que estoy involucrado en ese tema", sostuvo.

Luego, aseguró que el era el garante de un préstamo realizado por su tío a la mujer.

"La señorita le debía dinero a un familiar mío que le dio una oportunidad de trabajo. Si esta señorita no tenía empleo, no podría pagar nunca esa deuda. (Mi tío) le dio (trabajo) a Alessandra", afirmó.