¿Cómo evalúa la situación de Francisco Sagasti como parte de una lista que participa en las internas del Partido Morado (PM) pese a su renuncia?

El presidente de la República ha renunciado a formar parte de una lista como candidato. Lamentablemente, la instancia electoral interna del PM ha declarado inadmisible la carta de renuncia y ha dicho que esto debe resolverlo el Jurado Electoral Especial (JEE), porque la ONPE ha manifestado que no es competente para esta materia. Luego, ha salido la candidata a la primera vicepresidencia de Julio Guzmán (Flor Pablo) a decir que sí van a tramitar ante el JEE la renuncia de Sagasti, pero un día después de las elecciones internas. Eso no nos parece correcto, no se puede afectar la imagen del presidente de la República para favorecer a una de las listas en competencia. Y eso afectaría también la imagen del propio Partido Morado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como principal planteamiento doctrinario la democracia y la cancha plana, que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades, sean militantes o no.

Carolina Lizárraga se refirió a una posible competencia en desventaja en las internas, ¿también lo cree?

Sí. Todos apoyamos al presidente de la República, pero ya el presidente de la República está fuera de competencia. No es correcto se le mantenga en una lista en este momento, no es correcto.

¿El JEE debe decidir sobre la exclusión del Sagasti?

Él ya ha renunciado y nosotros consideramos que no se debe esperar a que termine el proceso interno para que esa carta sea tramitada conforme a ley.

Se refiere a la fecha que ha mencionado la exministra Flora Pablo.

Es que no puede irse contra la cancha plana y las buenas prácticas. A nosotros no nos parece correcto que en una lista figure todavía el presidente de la República cuando ya renunció.

Manuel Merino ha exhortado al PM a retirar su plancha presidencial para el 2021, ¿qué opina?

No me parece eso justo. El PM ha hecho un gran esfuerzo por construir la confianza de los ciudadanos en que puede haber política decente en el Perú. Tiene todo el derecho a participar en las elecciones, pero consideramos que la persona idónea para liderar la propuesta del PM es Carolina Lizárraga, por su condición de mujer comprometida en la lucha contra la corrupción y ser una persona en la que se puede confiar.

Pedro Gamio

Abogado. Magíster en gestión de políticas públicas. Ha ejercicio la docencia universitaria en pregrado y posgrado. Fue viceministro de Energía y candidato al Parlamento por el PM en las elecciones de enero pasado.

