La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el marco de su presentación ante la Comisión de Fiscalización, negó haber tenido alguna reunión con parlamentarios fuera del despacho del Ministerio Público.

“Jamás, jamás me reuní con congresista fuera de lo que es el despacho de la Fiscalía de la Nación. Jamás. Y esto tiene conocimiento cada uno de los congresistas a nivel nacional”, exclamó.

Benavides también se refirió al cargo que ocupaban sus asesores y señaló que su ocupación dentro del organigrama era como “gerentes de la Fiscalía de la Nación.”

“Cuya función, del señor (Jaime) Villanueva, era de coordinador interinstitucional con los organismos del Estado, del señor (Miguel) Girao era de la parte administrativa del Ministerio Público y el señor (Abel) Hurtado del tema de la coordinación parlamentaria. Funciones que tenía que cumplir cada uno de ellos de acuerdo a lo señalado en el CAP del Ministerio Público”, sostuvo.

Además, la fiscal de la Nación rechazó haber tenido algún encuentro con la presidenta Dina Boluarte, principalmente porque la mandataría ya estaba siendo investigada por su despacho por las muertes en las protestas del 2023.

“¿Cuántas veces me reuní con la señora Boluarte? Nunca me he reunido con la señora Boluarte”, sostuvo.

Mi presente, hasta en las reuniones oficiales, fue limitada porque la Señora Boluarte estaba siendo investigada por el despacho de la Fiscalía de la Nación.

