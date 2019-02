Patricia Donayre: "Es prioritario atender el proyecto para eliminar la inmunidad parlamentaria"

Síguenos en Facebook

La legisladora Patricia Donayre, vocera de la bancada Unidos Por la República, brindó una entrevista a diario Correo respecto a su proyecto que busca eliminar la inmunidad parlamentaria para que cualquier congresista rinda cuentas a la justicia por cualquier acto ilícito que haya cometido antes o durante su ejercicio como 'padre de la patria'. Su iniciativa aún permanece desde hace varios meses en la Comisión de Constitución.

Ante la situación de Héctor Becerril a quien se le acusa de haber recibido presuntamente coimas, ¿cree usted que se debe debatir su proyecto para eliminar la inmunidad parlamentaria?

Lo que hacen estos hechos es confirmar la necesidad de eliminar la inmunidad parlamentaria. Indudablemente es prioritario atender el proyecto de ley que he presentado y es necesario que se entienda que la política no es el camino para garantizar años de impunidad, es una oportunidad que tenemos para recuperar el prestigio perdido ante la población. Los congresistas no podemos convertirnos en cómplices de delitos.

¿En qué estado se encuentra el proyecto que presentó?

Aún está en la comisión de constitución a espera de ser dictaminado y debatido.

¿Al congresista Becerril se le debe levantar la inmunidad o debe pasar por un proceso en la Comisión de Ética?

La inmunidad de proceso sólo puede ser levantada una vez que llegue al Congreso de la República la solicitud del Poder Judicial. Esto permitirá que pueda ser procesado como cualquier otro ciudadano. El proceso ante la Comisión de Ética es un mecanismo parlamentario, que no requiere solicitud de alguna entidad externa; sin embargo, no debemos olvidar que estaríamos frente a la comisión de graves delitos de corrupción y las medidas sancionadoras deben ser las más drásticas.

Héctor Becerril señaló que eliminar la inmunidad es demagogia ¿Por qué cree que lo dijo?

No podemos afirmar a ciencia cierta cuál ha sido la intención del congresista Becerril para brindar dichas declaraciones pero frente a casos lamentables de corrupción y al blindaje que han recibido algunos congresistas, por parte de grupos políticos, la inmunidad ha dejado de ser una garantía para el ejercicio pleno de derechos políticos, para convertirse en una herramienta para la impunidad. Levantarla es acabar con los incentivos que tienen determinadas personas para evadir la acción de la justicia

¿Qué medidas va adoptar para que su proyecto sea visto en comisión?

En mi calidad de congresista enviaré una carta a la presidenta de la Comisión de Constitución -Rosa Bartra- para que priorice este tema y se debata en la próxima sesión. Ahí podremos ir identificando quiénes están a favor de la justicia y quienes a favor de la impunidad.

Si no atienden su pedido ¿Conversará con el presidente del congreso, Daniel Salaverry?

Como vocera de la bancada 'Unidos por la República' voy a dirigirme formalmente al presidente del Congreso para que el Parlamento priorice este y otros proyectos vinculados a la lucha contra la corrupción, la reforma política y la defensa de derechos humanos en el país.

¿También se le debe levantar la inmunidad a su colega de bancada, Glider Ushñahua quien ha sido denunciado en la Comisión de Ética por agredir a su expareja?

Hemos sostenido públicamente a través de nuestras redes sociales que quien ha cometido delitos o hay presunción de ellos debe someterse a la investigaciones del caso y si la justicia solicita como consecuencia de ello el levantamiento de su inmunidad debemos proceder en consecuencia.

¿Lo continuarán manteniendo en la bancada Unidos por la República?

Por la semana de representación aún no nos hemos reunido.