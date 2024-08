Patricia Juárez, la primera vicepresidenta del Congreso, nos recibió en el despacho que hace 33 años era ocupado por Felipe Osterling, el expresidente del Senado. Desde esa oficina, sostiene que hubiese sido un honor que ocupase la máxima jefatura del Legislativo pese a que los acuerdos se inclinaron por la alternativa del cuestionado Eduardo Salhuana. Además, se refiere a la polémica presencia de Waldemar Cerrón en la Mesa Directiva.

Empiezo por los cuestionamientos a algunas presidencias de comisión, María Acuña, por ejemplo, dirigirá la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) pese a sus antecedentes...

Entiendo que no hay ningún tipo de denuncia en giro o que esté vigente. Lo que hay es alternancia en las presidencias de comisiones. Ahora, la congresista Lady Camones está pasando a presidir la Comisión de Presupuesto. Entonces, entiendo que es una decisión de su grupo político.

¿Para usted Acuña tiene las credenciales para la SAC?

Los congresistas en general ya hemos pasado tres años de gestión (...). Me parece que en algún momento la congresista Acuña ha tenido inclusive a su cargo una comisión especial. Digamos, tiene la experiencia para manejar una comisión.

¿A usted le propusieron presidir la SAC?

No, nunca he tenido esa propuesta.

¿Y Presupuesto?

Tampoco.

¿No debió caer la SAC en manos de otra bancada?

Son consensos a los que llegamos los partidos luego de un debate.

¿Y por qué Fuerza Popular no la asumió?

Podría, pero en realidad fue un acuerdo político que sea APP el que la presida.

¿Se siente cómoda en la Mesa Directiva?

Hemos formado un grupo en la Mesa Directiva con Avanza País, Perú Libre y APP. Conozco al congresista Salhuana desde que estamos en 2021 y siempre hemos tenido buena relación. Es una persona que tiene amplia experiencia y la verdad es que sí creo que puede sacar temas importantes para el país.

Aparte de Salhuana, en la Mesa también está Waldemar Cerrón, hermano de un prófugo político y defensor del dictador Maduro...

Nosotros podemos tener discrepancias y es natural que tengamos ideologías diferentes, pero lo que sí debemos tener todos es la preocupación por ejercer las funciones como congresistas a favor de la ciudadanía.(...) Estamos abocados a esa tarea. Siempre habrá posturas ideológicas diferentes, pero sí tenemos algo en común que es la preocupación por los ciudadanos.

Pero esa preocupación por el ciudadano obliga a una Mesa Directiva conformada por personas democráticas que cuestionen a un gobierno dictador como el de Maduro...

Efectivamente. Las posiciones respecto de ese tema específico son absolutamente diferentes. Nosotros, como Fuerza Popular, tenemos una posición firme y clara e inclusive hemos presentado mociones a favor y en respaldo a los ciudadanos de Venezuela, rechazando a Maduro. Más allá de las posiciones ideológicas que tenemos, respetamos a los miembros de la Mesa. Yo, por lo menos, tengo un trato cordial con ellos.

¿Cómo toma que tras el comunicado del Congreso en rechazo al gobierno de Maduro, Waldemar Cerrón compartiera un pronunciamiento de Perú Libre saludando el supuesto triunfo de Maduro?

El acuerdo se tomó por unanimidad. Después, el congresista Cerrón creo que consideró hacer algunas precisiones, pero en general estuvimos de acuerdo en que debíamos rechazar y pedir que se exhiban los documentos o actas electorales que demostraban el supuesto triunfo de Maduro.

¿Pero que Cerrón se vaya por otra línea no es un mal mensaje?

Eso debería preguntárselo a él. Lo que sé es lo que se aprobó en la Mesa.

¿No tiene una opinión sobre el tema?

No sé cuál será la motivación.

¿Fuerza Popular cree que Cerrón es digno de pertenecer a una Mesa con ustedes?

Como partido o bancada, hemos hecho todos los esfuerzos para lograr en principio que la Mesa Directiva nuevamente esté en manos del sector de centroderecha. Desde el año pasado, hemos llamado a un sector de la izquierda porque teníamos que llegar a acuerdos con ellos o consensos y, además, porque los votos para elegir a una mesa cuentan. Entonces, tuvimos varias reuniones de carácter político y ese es el consenso al que se llegó.

¿El Bloque Democrático no podía ganar tranquilamente la Mesa sin Perú Libre?

Los números no daban.

¿A cuánto llegaban?

Desde el año pasado, la Mesa para el Bloque Democrático estaba perdida.

O sea, ¿Luis Aragón pudo haber ganado?

Seguramente.

Congresista, ¿le interesó presidir el Congreso?

Ser presidente del Congreso siempre es un honor cuando uno ha hecho una carrera política. Hubiese sido un honor, pero en mi grupo político se consideró que yo debería estar a cargo de la Primera Vicepresidencia y, como tal, estoy cumpliendo ese papel.

Tengo entendido que a la interna se voceó su nombre como candidata a la presidencia pero hubo una suerte de riña y se decidió finalmente por Salhuana...

Eso es lo que se especula hacia afuera.

¿Son especulaciones?

Sí. Cuando se dio el comunicado, inclusive se dijo que yo era candidata por FP a la Mesa sin definir la posición que me iba a tocar. No hay ninguna disputa a la interna. Con la bancada y el partido estamos en absoluta paz.

Permítame insistir, ¿nunca se sintió incómoda con Salhuana y Cerrón?

En realidad, nosotros estamos pensando en darle estabilidad no solamente al Congreso sino también darle tranquilidad a los ciudadanos. Algunas veces no se entiende cuáles son las decisiones políticas pero en realidad lo que necesitas es una Mesa que genere estabilidad.

Paso a otro tema, una persona que no ha pagado su reparación civil y que aspira a seguir participando en política, ¿puede recibir un sueldo vitalicio habiendo participando en actos de corrupción como Alberto Fujimori?

Alberto Fujimori ha sido merecedor de un indulto. Lo que hace el indulto es perdonar la pena recibida. En consecuencia, no tiene ningún tipo de carga que tuviera que pesar sobre el punto de vista legal.

¿O sea, está habilitado para recibirla?

No bajo el criterio de que sea una pensión vitalicia, sino que las imputaciones, las sentencias que recibió Fujimori ya constituyen cosa juzgada a mérito del indulto. Entonces, se encuentra habilitado.

Con el anuncio de la candidatura de Alberto Fujimori, ¿Keiko no cede su liderazgo?

Keiko ha mantenido durante estos últimos 20 años al fujimorismo vigente. Ella es presidenta del partido y ahora ha tenido un acto de desprendimiento. Cuando Alberto Fujimori expresó su deseo de ser candidato a la presidencia, lo que hizo en condición de lideresa, pero creo yo en su condición de hija, fue ceder el espacio a su padre para que sea candidato. Ello, sin que signifique perder el liderazgo de FP.

¿Por qué Keiko dijo en un inicio que FP no iba a apoyar a Salhuana y luego FP terminó apoyándolo?

Porque en ese momento, digamos, las circunstancias eran diferentes. La coyuntura política en el país cambia todos los días y ella consideró que en ese momento no podía tener el consenso. Pero bueno, luego de la votación hemos visto que la Mesa con la presidencia de Salhuana tuvo buenos votos.

Pero el mensaje no era por lo que él representaba en votos...

No lo sé. Ella mencionó que quizás podía haber otra persona que podría generar mayor consenso, pero es su APP la que toma la decisión de quién va.

¿Keiko Fujimori no tiene peso en la bancada?

Tiene muchísimo. Es la persona que la ha sostenido de manera muy esforzada.

¿Decisiones como la presidencia de Tania Ramírez en la Comisión de Producción no le hacen daño a una futura candidatura de Keiko?

Tania Ramírez es contadora de profesión. Tiene una maestría y en este momento está estudiando un doctorado en San Marcos en gestión pública. Aparte, Tania Ramírez está estudiando derecho. Es una persona sumamente esforzada con su trabajo y con el perfil profesional a pesar de ser bastante joven. Es una congresista que hace poco presidió la Comisión de ProInversión. Se juzga a las personas de manera equivocada.

Respecto a Ética ¿por qué recortar su mandato a un año?

Todos los temas que tienen que ver con la forma cómo se constituyen las comisiones se conversan. En realidad, son acuerdos políticos que no son malos. La Comisión de Ética pasó al Bloque Magisterial.

¿Con Alex Paredes?

Sí. Allí estaba Diego Bazán de Avanza País y ahora se eligió a Alex Paredes.

Entiendo que el criterio es que ya no se protejan a los congresistas investigados, ¿no?

Al día de hoy he pedido en la Junta de Portavoces se vean los casos de Ética que están mucho tiempo paralizados, especialmente, el de Lizarzaburu. He pedido para que pase al próximo pleno porque se tiene que seguir el procedimiento. He pedido que los casos de Ética se prioricen...

Como el de María Agüero...

Seguramente se abrirá de oficio. Por lo menos, nosotros como FP, cuando tuvimos un caso de un congresista mochasueldo, lo denunciamos.

¿Keiko Fujimori puede ser buena candidata para las próximas elecciones?

Siempre será una buena candidata para las elecciones.