En unos días, el expresidente Pedro Castillo cumplirá un año en prisión por el fallido golpe de Estado.

Desde entonces, el exmandatario no solo ha recibido la visita de familiares, amigos y personal médico, sino que también 14 congresistas que han acudido al penal de Barbadillo en Ate.

DETALLES

De acuerdo con el registro de visitas que tiene el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), el legislador que más veces ha visitado al expresidente Castillo es Pasión Dávila de la bancada Bloque Magisterial (BM).

En total asistió en 19 ocasiones al penal de Barbadillo.

Incluso, el legislador se levantó muy temprano el lunes 23 de octubre para visitar a Castillo.

Su visita inició a las 6:54 a.m. y terminó a las 7:38 a.m., posteriormente, se tuvo que retirar porque ese día iniciaba la semana de representación.

Los congresistas Katy Ugarte (Unidad y Diálogo) y Hamlet Echevarría (Cambio Democrático) visitaron siete veces a Castillo; Paul Gutiérrez (BM) asistió en cinco ocasiones; mientras que sus exministros Roberto Sánchez y Betssy Chávez fueron en cuatro oportunidades.

También está el grupo que fue dos veces al penal de Barbadillo: Silvana Robles, Segundo Quiroz (BM) y Kelly Porlatino (Perú Libre).

La última asistió al penal el 23 de febrero de este año. Su fecha de ingreso se registró a las 11:18 a.m. y su salida a las 12:10 a.m. Sin embargo, llama la atención que en su informe de semana de representación, la representante del partido del lápiz registró que supervisó el Centro de Salud Gustavo Lanatta Luján en Chorrillos desde las 10:20 a.m.

Kelly Portalatino indica en su informe de semana de representación que el 23 de febrero se encontraba en un centro de salud a las 10:20 a.m., pero según registros del Inpe en ese momento estaba en el penal de Barbadillo.

Mientras que Francis Paredes (Podemos), Nieves Limachi (Cambio Democrático), Lucinda Vásquez (BM), José María Balcázar (Perú Bicentenario) y Alfredo Pariona asistieron una sola vez.

Por otro lado, la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, recibió la visita solo de dos parlamentarias: Nieves Limachi (Cambia Democrático) fue en cuatro ocasiones y Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial) en una oportunidad. La también excongresista se encuentra presa en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos desde el 22 de junio de este año por el caso golpe de Estado.