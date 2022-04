El exministro del Interior Avelino Guillén reveló que en noviembre del 2021, le llegó una propuesta de decreto supremo desde Palacio de Gobierno, en donde se planteaba declarar estado de emergencia y toque de queda por un solo día, tal y como lo hizo el último martes 5 de abril el presidente de la República, Pedro Castillo.

El exfuncionario detalló que el planteamiento de ese entonces se había realizado frente a una manifestación a favor de la vacancia presidencial que se iba a realizar el sábado 27 de noviembre.

“Yo recibo una visita en mi despacho de un funcionario de Palacio de Gobierno, quien me comentó sobre la posibilidad de que se decrete estado de emergencia el sábado 27 de noviembre en virtud de la manifestación que se estaba convocando en la ciudad de Lima”, contó Guillén en diálogo con Cuarto Poder.

“Como responsable del sector yo tenía que impulsar y yo expresé de manera firme y categórica mi rechazo que desde Palacio de Gobierno querían imponer”, agregó.

En ese sentido, Guillén indicó que le habían asegurado que, según informes de la Policía, supuestamente se estaba produciendo un desplazamiento en unidades vehiculares de personas que iban a manifestarse a favor de la destitución de Castillo Terrones. Sin embargo, el extitular del Mininter aseguró que dichos informes no existían.

Por tal motivo, detalló que el 26 de noviembre, un día antes de la marcha, acudió a Palacio de Gobierno a reunirse con el mandatario para darle su punto de vista respecto a la medida que quería anunciar el Ejecutivo.

“El viernes 26 hablé con el presidente y le hice una breve posición por las cuales consideraba que ese pedido de declaratoria de estado de emergencia por un día, por una manifestación no podría prosperar y era inconstitucional (...) El presidente asintió y me dijo : ‘Yo no voy a estar en Lima, me voy al interior del país’”, sostuvo Avelino Guillén.