El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, anunció desde Tacna que deportará a los extranjeros que cometan actos delictivos en el Perú.

El docente indicó que los ciudadanos extranjeros son bienvenidos al país siempre y cuando no atenten contra la población, ya que no se puede permitir su ingreso y por ello propone emitir un decreto de urgencia para que en un plazo de 72 horas sean deportados.

Candidato de Perú Libre planteó deportar a extranjeros que comenten delitos en el Perú

“Para que vengan ciudadanos de otros países, bienvenidos, pero a trabajar y estudiar como hacen nuestros compatriotas que van a otros países y están de ilegales, pero no se puede abrir las fronteras para que ingresen sin ningún filtro a faltar el respeto a la familia y al pueblo”, indicó Pedro Castillo durante un acto de campaña.

También propuso la participación de la población por sectores para que elijan a los ministros de estado, la reducción de los salarios a la mitad de los funcionarios públicos y los congresistas y un referéndum para el cambio de la constitución.

Castillo en sus reuniones proselitistas en Tacna no cumplió con los protocolos de bioseguridad al no respetarse el distanciamiento social obligatorio de más de dos metros y aglomerarse las personas, el líder de Perú Libre dijo que no puede prohibir a la población acercarse a escucharlo.

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: Humala señaló que eliminará el ‘Muro de la vergüenza’

Elecciones 2021: Humala señaló que eliminará el 'Muro de la vergüenza'