Un deslinde con las principales fallas que se le atribuyen a lo que fue su candidatura presidencial fue lo más destacado del mensaje que dio ayer el presidente electo Pedro Castillo, luego de recibir la credencial que lo declara jefe de Estado por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Rechazo rotundamente que vamos a traer modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas”, señaló.

El representante de Perú Libre (PL) aseguró que combatirá el terrorismo “venga de donde venga”, así como los modelos que se han estigmatizado y “que se han querido sembrar”.

“Hay muchas cosas por hacer el Perú, es enorme el Perú, es rico y tiene muchas culturas, muchas etnias, muchas experiencias y mucho recurso humano. Es necesario dejar claro una posición como peruanos, como hombres de esta patria. Ayúdennos a gestar el verdadero modelo peruano”, apuntó.

CITA. Castillo Terrones y Dina Boluarte recibieron sus credenciales por parte del JNE como presidente y primera vicepresidenta de la República para el período 2021-2026 en una ceremonia en el auditorio Los Incas en el Ministerio de Cultura desde las 4 de la tarde.

En el evento, el profesor cajamarquino destacó que su gestión priorizará la lucha contra el COVID-19, así como la reactivación económica.

“Vamos a declararle la guerra a la pandemia porque primero está la salud, la vida de los peruanos. Nuestra lucha va a empezar por allí. Vamos a ver de qué manera, vacunados todos los peruanos, vamos a preocuparnos por reactivar la economía”, afirmó.

En la misma línea, agregó que “los peruanos no están pensando en política”, sino en cómo llevarse un pan a la boca, en cómo tener un centavo en el bolsillo, en cómo recuperar a sus familias que están en los hospitales.

Sin embargo, en su discurso no pudo evitar referirse a la Carta Magna.

“Estoy acá para cumplir este papel muy importante, respetando esta Constitución, una Constitución que debe dejarse que los peruanos la evalúen, que sientan los peruanos y que sea el pueblo el que determine”, manifestó.

INVITADO. LLamó la atención que si bien Castillo aseguró que no veríamos a Vladimir Cerrón, secretario general del partido de PL, ni “de portero” en el gobierno, sí fue uno de los invitados a la ceremonia y entrevistado por el JNE.

“Con bastantes expectativas de que se haga un buen gobierno consensuado con las demás fuerzas políticas, sobre todo con el pueblo peruano, es lo más importante y dar cumplimiento a las promesas campaña”, afirmó.

Cerrón destacó que “no solo los organismos nacionales, sino extranjeros han dado fe del proceso”.

El exgobernador regional de Junín dijo que se deben respetar las reglas de la democracia.

“La confianza se ha expresado al momento de ir al voto en un proceso transparente”, señaló Cerrón Rojas.

Por la tarde, Castillo dio un balconazo en la Plaza San Martín. “No solo vengo a pedirle que sean vigilantes del gobierno, ¡ustedes son el gobierno!, le dijo a los asistentes.

Sobre la posibilidad de cargos para su gobierno, fue enfático en señalar que “si alguien se acercó con apetito económico, se ha equivocado de espacio”.

Alberto Fernández, presidente de Argentina y Felipe VI, rey de España, asistirán a la toma de posesión del presidente del Perú.

