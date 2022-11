El congresista Edward Málaga (No Agrupados) se pronunció en una conferencia de prensa luego de presentar una nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo por incapacidad moral permanente.

El parlamentario aseguró que actualmente hay 87 legisladores dispuesto a votar a favor de la destitución del jefe de Estado, pero señaló que con el pasar de los días estos puede cambiar de opinión si el Ejecutivo les ofrece algo a cambio.

“Al día de hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos. Pero esto es al día de hoy. Puede ser que, en tres, cuatro días alguien los compre, les ofrezca un ministerio. Eso va a depender de la integridad y vocación de mis colegas y, sobre todo, su amor por el país”, declaró ante los medios.

“Nada puede garantizar el número final de votos, todos sabemos que las voluntades cambian. No les sorprenda que el Ejecutivo intente captar algunos de los votos o firmas que ya tenemos comprometidas. Yo no me confiaría en los números que tenemos, pero sí tengo la certeza por el mejor camino que es el momento más cercano que hemos estado a una vacancia presidencial”, agregó.

En ese sentido, Málaga-Trillo resaltó que no hubiera tomado la decisión de presentar la iniciativa este martes si no tuviera la certeza de que va a lograr su propósito. Por tal, detalló que ha dialogado con diversas bancadas para saber su opinión, sobre todo ante un posible cierre del Congreso por una eventual presentación de una nueva cuestión de confianza.

“Este es un proceso en marcha. Obviamente no la hubiésemos tomado la decisión de presentarla hoy si no tuviésemos cierta certeza de lograr el objetivo. Los cálculos han sido hechos conversando, dialogando, haciendo el trabajo político de ir a tender la mano a diferentes bancadas y colegas para saber cuáles son sus voluntades, apreciaciones y preocupaciones ante un eventual cierre del Congreso. No es la razón principal, pero es el detonante”, sostuvo.

Declaraciones de Edward Málaga

Esta tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo tiene más de 100 páginas y menciona que el presidente es investigado por el Ministerio Público. El documento se presentó con un total de 67 firmas de diferentes bancadas.