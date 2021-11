Vientos de una nueva crisis política soplaron ayer otra vez en el país. El tema de la vacancia presidencial se colocó en el escenario político con la notificación del trámite por parte del Congreso al Poder Ejecutivo, a cargo del presidente Pedro Castillo.

La moción fue impulsada, como se sabe, por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) y tiene el respaldo de su propia bancada, la de Renovación Popular y la de Fuerza Popular. Con ello, superó con creces las 26 firmas requeridas para su presentación.

La vacancia presidencial es un mecanismo establecido en la Constitución Política del Perú. A través de él, solo el año pasado, los jefes de Estado Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Manuel Merino de Lama dejaron sus cargos.

PROCESO

La titular del Parlamento, María del Carmen Alva, le remitió ayer por la tarde a Pedro Castillo una copia de la moción 1222, mediante la cual se plantea la vacancia.

Las razones que argumenta la congresista Chirinos -la autora- se sustentan en el uso ilegal de fondos públicos del Gobierno Regional de Junín en la campaña electoral 2021 de Perú Libre, el nombramiento de altos funcionarios vinculados al terrorismo, el tráfico de influencias en los ascensos en las Fuerzas Armadas, entre otros temas polémicos.

Por lo pronto, el acuerdo inicial sería que el debate de la moción se realice el martes 7 de diciembre, luego de la semana de representación que se avecina.

Sobre los votos, el legislador Alejandro Muñante informó ayer que si a Avanza País, RP y FP se suma un pequeño grupo de Alianza Para el Progreso, se alcanzarían 45 de los 52 votos necesarios para que la moción sea admitida en el pleno para el debate. Ello obligaría a Castillo a ir al Congreso a defenderse de la moción.

“En total, sumamos 43 votos, por ahí podríamos tener otros dos de Alianza para el Progreso, tendríamos 45 y nos faltarían siete votos”, manifestó Cavero a Exitosa.

Al respecto, fuentes de APP indicaron a Correo que más de tres parlamentarios están evaluando apoyar la moción. Otra posibilidad es que en la bancada se decida por la libertad del voto. Sin embargo, lo cierto es que hace unos días su líder, César Acuña, rechazó la iniciativa.

En este contexto, ha adquirido una nuclear importancia el hallazgo de 20 mil dólares en el baño del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, por parte de la Fiscalía.

Debido a ello, el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, adelantó que la facción que lidera aún evalúa apoyar la moción debido a que la coyuntura lo amerita. En los próximos días hará pública la decisión que se adopte.

“Estoy diciendo que estamos evaluando, evaluar significa ponderar las condiciones necesarias para una decisión, una vez ello, se toma una decisión”, precisó a la prensa en los exteriores del Congreso.

En Contra

No obstante, en el propio Perú Libre hay voces en contra. Los congresistas Paul Gutiérrez y Edgar Tello rechazaron “categóricamente” la iniciativa e indicaron que respaldarán al presidente Castillo “y el compromiso de trabajo desde el Legislativo en coordinación con el Ejecutivo”.

A su turno, Tello refirió que en la facción de profesores “cerramos filas contra la vacancia y rechazamos ese intento de golpismo, este intento de dictadura, de patear el tablero democrático”.

Con esa misma postura, Elvis Vergara, portavoz de Acción Popular, indicó que su grupo político no se sumará al pedido porque “no existe ninguna posibilidad (de que triunfe) ni se justifica”.

Consultada por este diario, la acciopopulista Karol Paredes reiteró esa postura y dijo que de ninguna forma apoyará la vacancia presidencial.

Juntos Por el Perú, de igual forma, rechazó la iniciativa presentada por Chirinos porque no existe una razón legal, política ni moral que la justifique.

alusiones. Entre tanto, el presidente Castillo cumplió ayer actividades al interior del país. En Huancavelica, dio inicio a la obra del nuevo Hospital de la Provincia de Castrovirreyna y se se refirió implícitamente a la vacancia y al Congreso.

“Dejemos la confrontación inútil que le hace mucho daño al país, a nuestros maestros y niños que esperan la presencialidad (de clases)”, dijo desde ese evento. “Estamos convencidos de que el Congreso hará lo propio porque la mayoría de congresistas son provincianos como nosotros. Espero que estén al lado de las grandes necesidades del país”, aseveró Castillo.

Más tarde, en otra inauguración de obras en Jauja , se mostró más confrontacional. “A mí no me preocupan los ruidos políticos porque a mí me ha elegido el pueblo, no me han elegido las mafias, no me ha elegido la corrupción, no me han elegido los corruptos”, aseguró.