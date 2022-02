Como si los hubiera sacado del sombrero, el presidente Pedro Castillo tomó juramento a su nuevo Gabinete Ministerial, el tercero en lo que va de su gestión que no supera el año.

La sorpresa fue la designación del congresista Héctor Valer (Perú Democrático) como presidente del Consejo de Ministros, quien es conocido por sus cambios constantes entre bancadas y partidos políticos.

Cabe precisar que el lunes a las 10:32 de la noche, el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) anunció en su cuenta de Twitter que aceptó el cargo de premier, sin embargo, borró el mensaje.

Y denunció que había una cuenta “suplantando su identidad”, pero ante la ola de críticas que notaron que el mensaje fue publicado en su cuenta oficial, cambió de versión el martes por la mañana y aseguró que su cuenta fue “hackeada”.

PERFIL

El nuevo premier desfiló por el Partido Aprista (2008-2010), UPP (2014), Frente Amplio de Desarrollo (2014-2017), Perú Nación (2018) y Renovación Popular (2021). Con este último consiguió una curul en el Congreso, sin embargo, renunció antes de asumir funciones. Poco después, el 2 de agosto, se sumó a la coalición Somos Perú-Partido Morado, pero renunció a principios de este año por “diferencia de objetivos”.

Inmediatamente conformó “Perú Democrático” que agrupa a congresistas disidentes y puede ser considerada una especie de bancada oficialista en respaldo a Castillo.

A nivel judicial es investigado por el delito de corrupción en la modalidad de colusión en agravio de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Ucayali desde el 2019.

El nuevo premier es conocido por su férrea defensa al mandatario.

Tras salir de Palacio, aseguró que “la crisis pasó” y se refirió a la promesa de campaña de Perú Libre (PL) sobre una nueva Constitución.

“Desde el Ejecutivo se viene cumpliendo lo que en campaña se ofreció, que es preparar un momento Constituyente. Ese momento no es un salto al vacío que se da en dos años, tienen que ser en cuatro años por los menos”, afirmó.

Por otro lado, Alfonso Chávarry juró como ministro del Interior en remplazo de Avelino Guillén.

Su nombramiento llama la atención, pues Mirtha Vásquez renunció a su cargo de premier precisamente en rechazo al nombramiento de Chávarry en la cartera del Interior, debido a su cuestionada hoja de antecedentes.

Sobre Chávarry, coronel PNP en retiro, se conoce que tiene una sentencia por abuso de autoridad, además de dos procesos por tráfico ilícito de drogas y delito contra la administración pública.

Héctor Valer es un congresista conocido por sus constantes cambios de bancadas y partidos. Foto: Anthony Niño de Guzmán (GEC).

CAMBIOS.

Además de Valer (premier) y Chávarry (Mininter), se realizaron ocho cambios ministeriales.

La congresista Jhakeline Ugarte (Perú Libre) asumió como ministra de la Mujer. En setiembre de 2021, el Poder Judicial ordenó que sea declarada como reo contumaz por no haberse presentado a una audiencia judicial en la que es acusada por el delito de difamación agravada.

Los excandidatos al Congreso Alejandro Salas (Somos Perú) y Wilber Dux Supo (PL) juraron como titulares de Cultura y Ambiente, respectivamente.

Además asumieron el constitucionalista César Landa (Relaciones Exteriores), José Luis Gavidia (Defensa), el economista Óscar Graham (MEF), la abogada Alessandra Herrera (Minem) y Alberto Ramos (Minagri).

Fueron ratificados en sus cargos Aníbal Torres (Justicia), Rosendo Serna (Educación), Hernando Cevallos (Salud), Betssy Chávez (Trabajo), Jorge Prado (Producción), Roberto Sánchez (Mincetur), Juan Silva Villegas (MTC), Geiner Alvarado (Vivienda) y Dina Boluarte (Midis).

ANÁLISIS

El analista político Gonzalo Banda dijo no entender el sentido que le quiere dar el presidente Castillo a su Gabinete.

“Valer es una persona que no tiene el expertiz político que se requiere para el cargo de premier, no se le conoce por nada más que por ser el ideólogo de una especie de nueva ideología política”, sostuvo.

En diálogo con Correo, el analista consideró que más allá de buscar racionalidad en el Gabinete, se está viendo la conveniencia del presidente Castillo en el corto plazo. “Tratar de mantenerlo (en el cargo) respirando lo más que se pueda. Me resulta imposible creer que detrás de todo esto hay racionalidad, no me parece que sea un gobierno que tenga una identidad reformista”, afirmó.

Agregó que el Gabinete ni siquiera es de confrontación. “Es uno de delivery, que pides y en 30 minutos te llega”, cuestionó.

Para el analista político Luis Benavente que existan “puntos vulnerables” en el nuevo Gabinete, como designaciones cuestionables, significará “una reacción fuerte” y críticas desde espacios no oficialistas y contribuirá a que la inestabilidad política continue.

Recordó que el mandatario, a la fecha, viene siendo cuestionado por nombramientos de funcionarios y otras altas autoridades de perfil no apto para los puestos a ejercer o con antecedentes polémicos.

“Va a haber mucha expectativa, van a ver qué puntos débiles tienen. Si hubieran temas pendientes con los nuevos ministros y el nuevo gabinete va a continuar la inestabilidad. Va a depender de si el presidente esta vez no ha designado a personas cuestionadas, como ha hecho anteriormente con (Guido) Bellido, (Héctor) Béjar o algunos funcionarios, como (Daniel) Salaverry. Ese es un facto fuerte de inestabilidad política”, dijo.

Al cierre de esta edición, la bancada de Fuerza Popular adelantó que no le dará el voto de confianza al nuevo Gabinete.