El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció que diversas bancadas del Congreso de la República vienen dialogando para impulsar una moción de vacancia contra el jefe de Estado, Pedro Castillo. Remarcó que pronto el Perú tendrá “un nuevo timonel”.

“El diálogo para promover la moción de vacancia esta en marcha, el aprendiz de dictador pidió auxilio ante nombramiento de nuevo premier y gabinete, estamos ayudándolo”, publicó Montoya Manrique en su cuenta de Twitter.

“El Perú no seguirá a la deriva, tendrá pronto un nuevo timonel. No nos vamos todos, se irá él”, agregó en su escrito.

Las palabras del parlamentario se dan en medio de las críticas a Castillo Terrones por la reconformación de su Gabinete Ministerial, el cuarto desde que inició su gestión. Esta vez es encabezado por Aníbal Vásquez, quien se desempeñaba como ministro de Justicia desde agosto del 2021.

Hernán Condori

Hernán Condori juró como nuevo titular del Ministerio de Salud en reemplazo de Hernando Cevallos. Al nuevo ministro se le sigue una investigación por la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funciones de La Merced, en Junín, por los presuntos delitos de cobro y negociación incompatible cuando fungía como director ejecutivo de la Red de Salud Chanchamayo, entre 2011 y 2015.

Además, a través de sus redes sociales, el ministro de Salud promocionaba el “agua arracimada” Cluster X2, el cual no cuenta con un respaldo científico y tampoco tiene el aval del FDA (Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés).

Alfonso Chávarry

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry fue denunciado por abuso de autoridad y cuenta con otros dos procesos por tráfico ilícito de drogas y delito contra la administración pública. Ante ello, el funcionario alegó que no todas las denuncias son ciertas y que no registra sentencias en su contra.

“Si estuviera manchado o tuviera antecedentes, no me hubiese presentado a este puesto. He venido trabajando en Sucamec y en otras entidades y en mi hoja (de vida) no tengo ninguna sentencia por narcotráfico, me están haciendo daño en ese aspecto. Yo tengo más de 30 felicitaciones en la PNP durante la época en la que he estado en actividad”, expresó.