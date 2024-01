El juez Juan Carlos Checkley rechazó de plano la recusación presentada por el expresidente Pedro Castillo para ser apartado del caso por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

En la resolución publicada este jueves 25 de enero, se recuerda que la defensa legal de Castillo Terrones cuestionó la imparcialidad del juez supremo por “tener vinculación parental con el ministro de Defensa, Julio Chávez Cresta”. Además, por haber trabajado en el Ministerio de Trabajo en la gestión de Carlos Torres y Torres Lara en el periodo de golpe de Estado de 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Pedro Castillo había pedido a Juan Carlos Checkley que se aparte del proceso.

El juez supremo Checkley Soria determinó que el pedido no contaba con un sustento normativo procesal y que no se especifica cuándo se conocieron los datos cuestionados. Acto seguido, rechazó de plano la recusación como inadmisible.

Además, consideró que los argumentos presentados por los abogados del expresidente no pueden ser aceptados al justificar que no tiene ningún vínculo parental con el ministro de defensa, luego de recalcar que no tiene relación con su prima Maritza Checkley Pinedo ni con su esposo Carlos Alberto Chávez Cresta, hermano del titular del sector, quien, según él, no conoce “personal ni familiarmente”.

Asimismo, subrayó que su desempeño como director general de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo durante la gestión del exministro Torres y Torres Lara, por un mes, es de conocimiento público, así como su renuncia al cargo el 28 de agosto de 1990, por lo que no es cierto que laboró en 1992 “para un gobierno golpista”.

El magistrado remitió la recusación a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para su evaluación y para que emita una decisión final al respecto.

