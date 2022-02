La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva (Acción Popular), considera que profesionales destacados y “con dignidad” no aceptarían un eventual llamado del mandatario Pedro Castillo para integrar el nuevo Gabinete Ministerial, el cuarto desde que asumió el poder.

Asimismo, la legisladora opinó que la oportunidad de Castillo Terrones para conformar un “buen” Consejo de Ministros fue en julio del año pasado.

“Yo creo que eso lo debió hacer en el primer gabinete. Ahí creo que pudo conseguir un gabinete de amplia base, de todas las fuerzas, de todas las sangres y de prestigio. Ahora sinceramente dudo mucho que gente con capacidad, que se quiera, que tenga dignidad, quiera ir a formar parte de este cuarto gabinete”, sostuvo a Día D.

En otro momento, recordó las denuncias de los exfuncionarios del actual Gobierno respecto a que la agenda presidencial es armada por el grupo de asesores del jefe de Estado y que impiden una correcta comunicación con el Gabinete Ministerial.

“Hemos visto que la exprimera ministra Mirtha Vásquez; el exsecretario general Carlos Jaico; el exministro (Avelino) Guillén nos cuentan a todo el país que hay todo un gabinete en la sombra, que el presidente no los recibía a ellos, que no podían trabajar con él, que no les hace caso, la verdad, creo, que nadie quiere entrar a un gabinete que nadie les hace caso y van a estar pintados”, alertó.

Alva Prieto cuestionó a Mirtha Vásquez, Carlos Jaico y Avelino Guillén, que recientemente salieron del Ejecutivo, por denunciar un “gabinete en la sombra” recién cuando fueron despedidos por Pedro Castillo.

“Amerita la conformación de una comisión investigadora por supuesto, es preocupante. También me preocupa que una vez que salen recién lo dicen. Ellos han convivido con esta corrupción (...) y como ya no están, ahora lo dicen, habría que pensar en eso”, sentenció.

María del Carmen Alva sostuvo que “cualquier tema de salida” a la crisis política serán “las bancadas quienes tendrán que analizar y todo dentro de la Constitución”.