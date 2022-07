La extitular del Congreso María del Carmen Alva (Acción Popular) dijo no esperar nada del mensaje a la nación que dará el presidente de la República, Pedro Castillo, este jueves 28 de julio en el hemiciclo del Palacio Legislativo.

La parlamentaria indicó que desde el Parlamento están acostumbrados a que el jefe de Estado “nunca diga nada” y cree que seguirá en la misma línea por los presuntos actos de corrupción por los que se le investiga a él y a su entorno.

“Yo, sinceramente, no espero nada. Ojalá que diga algo, pero lo primero que tiene que hacer, es decir, aclarar todo esto que está pasando. Espero que no venga como que aquí no pasó nada. Pero la verdad es que estamos acostumbrados a que nunca diga nada. Por los problemas de corrupción y por todo lo que está pasando en su familia, lo raro sería que diga algo”, declaró para la prensa.

Seguidamente, la extitular del Legislativo mencionó que era un “secreto a voces” que el exsecretario general de Palacio de Gobierno había sido ayudado a ser escondido durante los últimos meses que estuvo prófugo.

“Era un secreto a voces porque era imposible que no encontraran a Pacheco, a los sobrinos. Es evidente que los estaban protegiendo. Al final la mentira tiene patas cortas y la verdad sale siempre al final. Nos iremos enterando qué es lo que realmente pasó y qué es lo que está pasando”, dijo.

Asimismo, María del Carmen Alva aseveró que el presidente Castillo debería renunciar al cargo, pero duda que lo haga. Frente a ello, sostuvo que desde el Congreso van a ver “qué se puede hacer”.

“Estamos en una situación muy complicada para el Ejecutivo, para el país y para el presidente. Realmente debería renunciar. Pero como sabemos que eso va a ser difícil, esperemos tener más información para ver desde el Congreso qué se puede hacer”, mencionó.

