El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, afirmó que el presidente de la República, Pedro Castillo, le dijo que estaba utilizando un chaleco antibalas que le impide agacharse para amarrarse los zapatos y que no se debía a ninguna lumbalgia.

De esta manera, el titular del MTPE intentó justificar el hecho de que dos policías se agacharan para atarle los pasadores, hecho que ha generado una serie de críticas y hasta un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.

Salas Zegarra también manifestó que el propio Castillo Terrones le reveló que viene recibiendo amenazas contra su vida , razón por la cual decidió usar dicha protección especial.

“Lo que él me ha manifestado es que ahora está utilizando chaleco antibalas que no le permite tener flexibilidad para agacharse. Manifiesta que está recibiendo últimamente amenazas. Entiendo que deben ser por mensajes”, expresó.

“Me preocupó. Le dije: ‘presidente, usted es una persona tan sencilla que debe estar hasta con lumbalgia que no se puede agachar’. ‘No, no es eso -me dijo-, no es lumbalgia, no es nada de eso, estoy con chaleco antibalas que me impide agacharme’”, añadió.

Como se recuerda, el presidente Pedro Castillo se refirió a las críticas que recibe luego que un policía se agachara para atar su zapato y afirmó que el efectivo en cuestión quiso evitar que su lumbalgia recrudezca y se ofreció a realizar dicha tarea.

A través de su cuenta en Twitter, expresó su “absoluto respeto” al trabajo de la Policía y de todos los trabajadores del país. También lamentó que se haya malinterpretado una acción voluntaria del efectivo de seguridad.

“Nunca le pedí u obligué al efectivo policial que lo hiciera. Y no pude hacerlo yo mismo porque desde hace un tiempo uso chaleco antibalas para proteger mi vida de cualquier riesgo o amenaza”, manifestó.

“Fue un hecho fortuito que está siendo malinterpretado y usado por mis adversarios políticos para seguir mellando mi imagen”, agregó.

Finalmente, Castillo agradeció la preocupación de la Defensoría del Pueblo y demás instituciones sobre este hecho, que calificó de “anecdótico”. Reiteró que “no existió, ni existe un maltrato, ni discriminación”.