El presidente Pedro Castillo aseguró que su trabaja desde el Ejecutivo no está orientado a generar titulares en medios de comunicación ni en hacer “show” mediático, sino en atender las necesidades de la población.

El discurso de Castillo Terrones se dio durante su visita a la escuela de suboficiales de la PNP que hizo este martes.

“Tiene que haber un Gobierno que esté al pendiente de si nuestros jóvenes estudiantes tienen el estomago lleno o vacío, Vamos a mejorar eso no solo con la policía sino con los estudiantes universitarios”, manifestó.

“El Gobierno tiene que entender que la juventud no es el futuro, es el presente. Nosotros no estamos pensando en los titulares para mañana o maquinando cualquier cosa para sacar en los diarios, en los panfletos. Nosotros no hacemos show, el pueblo nos ha elegido para estar pendientes de sus necesidades”, expresó.

“El pueblo nos ha elegido para estar al pendiente para ver si el pueblo come, para ver si el pueblo trabaja”, dijo.

“Esos recursos tienen que ir para invertir en la alimentación, educación y salud del pueblo y de la juventud”, añadió.

Las palabras de Castillo Terrones se dan en el medio de una nueva polémica por la situación del coronel Harvey Colchado, líder del equipo especial de la policía que trabaja con los fiscales que investigan al presidente.

Colchado fue retirado el lunes de la jefatura de la División de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior. Horas después y tras el rechazo generalizado de la medida, que fue calificada como una obstrucción por la fiscalía, el Ministerio del Interior afirmó que no autorizó dicho cambio y que el oficial seguirá en el cargo.

