El presidente de la República, Pedro Castillo, dijo que negó tener algún vínculo con actos irregulares o corrupción en su testimonio ante la Fiscalía de la Nación, en la que fue su primera presentación por las investigaciones que se han iniciado contra él y personajes de su entorno.

“Hoy me he ratificado ante la Fiscalía de la Nación que no tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción. Soy un hombre honesto y siempre defenderé mi inocencia y honor. Cumpliendo mi palabra, he venido para aclarar y colaborar con la justicia”, escribió en Twitter luego de concluir la diligencia en la sede del Ministerio Público.

“En aras de la transparencia, del respeto al pueblo peruano y amor a mi familia, siempre daré la cara y estaré a disposición del sistema de justicia para lo que sea necesario”, agregó.

Minutos antes de publicar estos textos, Pedro Castillo declaró desde las afueras de Palacio de Gobierno para indicar que está dispuesto a responder ante todas las diligencias que lo requieran y que dará la cara, aunque evitó dar detalles de sus respuestas porque “están en un proceso de investigación”.

Pedro Castillo respondió ante Pablo Sánchez

Luego de concluir el interrogatorio al presidente Pedro Castillo, el Ministerio Público difundió un comunicado detallando que la diligencia duró más de tres horas y estuvo encabezada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y personal de su despacho como el fiscal adjunto supremo, Samuel Rojas.

“Las indagaciones de la Fiscalía de la Nación forman parte de la investigación preliminar abierta contra el exministro Juan Francisco Silva Villegas, y seis congresistas de la República, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada”, detalló la fiscalía.

Según la tesis fiscal, hay indicios razonables de supuestos delitos cometidos en la licitación de la obra Puente Tarata, en la región de San Martín, por lo que se procedió a iniciar investigaciones contra Silva y los seis congresistas identificados por la empresaria Karelim López como ‘Los niños’.