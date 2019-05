Pedro Chávarry cuestionó trabajo de fiscales contra Alan García y Keiko Fujimori (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El exfiscal de la Nación Pedro Chávarry se defendió en la Comisión Permanente del Congreso de la República y cuestionó el trabajo que realizaron los miembros del Equipo Especial Lava Jato en el caso del expresidente Alan García y sobre el accionar contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

SOBRE ALAN GARCÍA

Chávarry calificó como ilógico que hayan intentado detener de manera preliminar a García sin una acusación fiscal y "sin ningún indicio".

Criticó que la diligencia de detención preliminar contra el expresidente se haya realizado en semana santa y que los fiscales del Equipo Especial Lava Jato no hayan recibido cuestionamientos. Recordó cuando cesó a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela en la víspera de Año Nuevo.

"No defiendo, ni defenderé, pero tiene ilógica que al expresidente democrático, al doctor Alan García, lo hayan querido tener sin acusación fiscal y sin ningún indicio. Hoy día lo digo porque ya no tengo el cargo, ya no resuelvo, no investigo, ya está en manos de otras personas. Sabiendo que tenía que asistir este señor, que en paz descanse, el 17 de abril, a las 10:00 a.m. en la Fiscalía, se efectuó un allanamiento un día de semana santa. A mí se me cuestiona por haber cesado a los fiscales que estaban actuando de mala manera, un 31 de diciembre. Sin embargo, qué podemos decir cuando se hace un allanamiento en la semana santa para los católicos", expresó Pedro Chávarry.

SOBRE KEIKO FUJIMORI

El ahora fiscal supremo criticó que Keiko Fujimori esté cumpliendo 36 meses de prisión preventiva sin tener ninguna acusación y que no se haya probado que recibió dinero presuntamente ilícito de manera directa.

"¿Tiene sentido que la señora Keiko Fujimori tenga que afrontar 36 meses de prisión preventiva sin acusación fiscal? Y lo que es más grave sin que se haya probado si quiera que haya recibido dinero directamente de alguien. Contra ello iba mi trabajo, no defender a nadie, era defender el principio de la presunción de inocencia. No podemos encerrar a una persona 36 meses para ver si recién le imputamos responsabilidad o no", indicó el extitular del Ministerio Público.

Pedro Chávarry sostuvo que hay un trato diferenciado con el caso de Susana Villarán y Keiko Fujimori, a quien le pusieron un chaleco de detenida, lo cual calificó como "una bajeza".

"Les puedo decir que basta con ver en la televisión en la forma de un tratamiento tan diferenciado de la señora Keiko con la señora Villarán. Un poco más y a la señora Villarán le piden por favor si puede acompañarlos a la carceleta. A la señora Keiko le pusieron el chaleco con el membrete de detenida y eso es una bajeza, es dañar la imagen de una persona que está sujeta a una investigación. A la señora Villarán le ponen 18 meses de prisión, habiéndose acreditado que ha recibido 10 millones de dólares. ¿Por qué ese trato diferenciado? Eso es lo que molesta", criticó Chávarry.

PARA JOSÉ DOMINGO PÉREZ

El exfiscal cuestionó que el Congreso lo pretenda destituir de su cargo y se refirió al fiscal José Domingo Pérez por calificar como "guerrilleros" a los terroristas de Sendero Luminoso. También cuestionó el convenio de colaboración con la empresa brasileña Odebrecht.

"Cómo es posible que un fiscal que lucha contra la corrupción mafiosa de Orellana y luchó contra Sendero Luminoso, este Congreso democrático me quiera eliminar, y que aquel que defienda a Sendero Luminoso y los califica como guerrilleros, a los asesinos del pueblo, y trasgrede el respeto jerárquico que lo viene efectuando en el Ministerio Público ordena que me cesen. Ese mismo que firmó el preconvenio entreguista con Odebrecht, es el que se dedicó a perseguir políticos y partidos que no son de su agrado, siguiendo una línea de trabajo que viene enlodando el trabajo del Ministerio Público",

"El IDL y el Ejecutivo, más de 2 mil portadas periodísticas y unas sistemáticas de desacreditación hacia mi persona. El señor Martín Vizcarra no quiere que se sepan temas de corrupción. El señor Vizcarra se molestó cuando reabrí el caso Chincheros. Será denunciado por posibles actos de colusión y se va a investigar como debe ser, quizá por eso no me perdona", agregó.